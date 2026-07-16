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Anglicko obmedzí predaj energetických nápojov pre mladistvých
Energetické nápoje budú zároveň úplne vyradené z predajných automatov, aby sa k nim deti nemohli dostať bez kontroly.
Autor TASR
Londýn 16. júla (TASR) - Anglicko od apríla budúceho roka zakáže predaj energetických nápojov s vysokým obsahom kofeínu osobám mladším ako 16 rokov. Zákaz sa bude vzťahovať na všetkých predajcov vrátane internetových obchodov, reštaurácií a kaviarní, informuje TASR podľa správy stanice Sky News.
Zakázaný bude predaj nápojov s obsahom viac ako 150 miligramov kofeínu na liter. Energetické nápoje budú zároveň úplne vyradené z predajných automatov, aby sa k nim deti nemohli dostať bez kontroly.
Jeden energetický nápoj môže obsahovať približne rovnaké množstvo kofeínu ako dve kávy alebo štyri plechovky kolového nápoja. Podľa odhadov si v Spojenom kráľovstve dáva energetický nápoj aspoň raz týždenne až tretina detí, najmä chlapci.
Opatrenie sa nebude týkať čaju, kávy ani nealkoholických nápojov s nižším obsahom kofeínu, ako sú Coca-Cola či Pepsi. Medzi nápoje, ktorých sa zákaz dotkne, patria napríklad značky Red Bull, Monster, Relentless či Prime. Tie už v súčasnosti obsahujú upozornenia, že nie sú odporúčané pre deti.
Viaceré veľké obchodné reťazce už dobrovoľne prestali predávať tieto nápoje mladším zákazníkom. Ministerstvo zdravotníctva však upozornilo, že podľa prieskumov ich niektoré menšie obchody stále predávajú deťom. Dodržiavanie zákazu budú kontrolovať obchodné inšpekčné orgány.
Vláda svoj zámer zaviesť zákaz oznámila už minulú jeseň a následne spustila 12-týždňovú verejnú konzultáciu. Opatrenie bolo súčasťou predvolebného programu Labouristickej strany z roku 2024. Podľa nej môže vysoký príjem kofeínu u mladých ľudí negatívne ovplyvniť ich spánok, sústredenie aj správanie.
Zakázaný bude predaj nápojov s obsahom viac ako 150 miligramov kofeínu na liter. Energetické nápoje budú zároveň úplne vyradené z predajných automatov, aby sa k nim deti nemohli dostať bez kontroly.
Jeden energetický nápoj môže obsahovať približne rovnaké množstvo kofeínu ako dve kávy alebo štyri plechovky kolového nápoja. Podľa odhadov si v Spojenom kráľovstve dáva energetický nápoj aspoň raz týždenne až tretina detí, najmä chlapci.
Opatrenie sa nebude týkať čaju, kávy ani nealkoholických nápojov s nižším obsahom kofeínu, ako sú Coca-Cola či Pepsi. Medzi nápoje, ktorých sa zákaz dotkne, patria napríklad značky Red Bull, Monster, Relentless či Prime. Tie už v súčasnosti obsahujú upozornenia, že nie sú odporúčané pre deti.
Viaceré veľké obchodné reťazce už dobrovoľne prestali predávať tieto nápoje mladším zákazníkom. Ministerstvo zdravotníctva však upozornilo, že podľa prieskumov ich niektoré menšie obchody stále predávajú deťom. Dodržiavanie zákazu budú kontrolovať obchodné inšpekčné orgány.
Vláda svoj zámer zaviesť zákaz oznámila už minulú jeseň a následne spustila 12-týždňovú verejnú konzultáciu. Opatrenie bolo súčasťou predvolebného programu Labouristickej strany z roku 2024. Podľa nej môže vysoký príjem kofeínu u mladých ľudí negatívne ovplyvniť ich spánok, sústredenie aj správanie.