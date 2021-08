Anglicko pridá na tzv. zelený zoznam bezpečných krajín aj Slovensko

Londýn 25. júna (TASR) - Anglicko pridáva na tzv. zelený zoznam krajín, z ktorých je bezpečné pricestovať a platia pre ne najmenej prísne opatrenia, celkovo sedem štátov vrátane Slovenska. Opatrenie vstúpi do platnosti v nedeľu o 4.00 h miestneho času (5.00 h SELČ). S odvolaním sa na stredajšie vyjadrenie britskej vlády o tom informovala agentúra AFP a spravodajská stanica BBC.



V Anglicku rozdelili už pred časom zahraničné krajiny do troch kategórií - na zelené, jantárové a červené - podľa rizika v súvislosti s koronavírusom. Slovensko sa od nedele dostane na tzv. zelený zoznam (predtým bolo v jantárovom) spoločne s Rakúskom, Nemeckom, Slovinskom, Lotyšskom, Rumunskom a Nórskom.



Cestujúci z krajín na tomto zozname, predstavujúcom najmenšie riziko, sa musia len otestovať na koronavírus pred vycestovaním a po príchode do Anglicka. Zaočkovaní pritom byť nemusia a po príchode do Anglicka sa na nich nevzťahuje povinnosť hotelovej ani domácej karantény. Na zelenom zozname tak bude od nedele celkovo 36 krajín.



Okrem týchto zmien budú menej prísne pravidlá platiť aj pre Francúzsko, ktoré sa od uvedeného času vracia do tzv. jantárového zoznamu. Dosiaľ bolo zaradené na špeciálne sprísnený jantárový zoznam, a to pre obavy britských úradov zo šírenia koronavírusového variantu beta, ktorý je podľa vedcov zrejme odolnejší voči vakcínam.



Po návrate na tzv. janátorvý zoznam, kde sú desiatky krajín vrátane USA, sa budú musieť plne zaočkovaní cestujúci z Francúzska otestovať len pred vycestovaním a po príchode do Británie. Do karantény však nebudú musieť ísť.



Platí to však len pre plne zaočkovaných. Nezaočkovaní cestovatelia na tomto zozname musia podstúpiť desaťdňovú domácu karanténu. Desaťdňová karanténa, avšak v hoteli, a teda aj finančne nákladná, platí pre cestujúcich z krajín na tzv. červenom zozname, pripomína AFP.



Rovnaké zmeny pre cestujúcich z uvedených krajín zavádzajú okrem Anglicka aj Škótsko a Severné Írsko, zatiaľ však nie je zrejmé, či aj Wales, uvádza BBC.