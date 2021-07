Anglicko ruší karanténu pre plne zaočkovaných cestujúcich z USA a EÚ

Londýn 28. júla (TASR) - Cestujúci plne zaočkovaní proti novému koronavírusu prichádzajúci z EÚ a USA nebudú musieť od budúceho pondelka podstúpiť po príchode do Anglicka povinnú karanténu. Rozhodla o tom britská vláda, informovali v stredu spravodajské televízie Sky News a BBC a agentúra AFP.



Toto opatrenie sa bude týkať návštevníkov prichádzajúcich z krajín, ktoré britská vláda vzhľadom na epidemickú situáciu považuje za nízko alebo stredne rizikové.



Podľa britského ministra dopravy Granta Shappsa nové opatrenie začne platiť 2. augusta od 04.00 h miestneho času (05.00 h SELČ). Shapps dodal, že sa tiež obnoví medzinárodná osobná lodná doprava z Anglicka.



Cestujúci z daných krajín plne zaočkovaní vakcínami proti koronavírusu schválenými americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) alebo Európskou agentúrou pre lieky (EMA) tak budú môcť cestovať do Anglicka bez potreby absolvovať po príchode povinnú desaťdňovú karanténu. Pred odchodom však musia podstúpiť test na prítomnosť koronavírusu. Povinnosť otestovať sa majú aj na druhý deň po príchode na britské ostrovy.



Do karantény po príchode z týchto krajín však naďalej musia ísť ľudia, ktorí nie sú plne zaočkovaní.



Zatiaľ nie je známe, či toto opatrenie prijmú aj ďalšie časti Spojeného kráľovstva. Ako pripomína agentúra AFP, vlády Škótska, Walesu a Severného Írska rozhodujú o cestovných obmedzeniach samostatne.