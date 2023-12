Služobne mladší anglickí lekári vstúpili do štrajku za vyššie platy

Londýn 20. decembra (TASR) - Anglickí lekári začali v stredu trojdňový štrajk za vyššie platy, ktorý sa považuje za jeden z najrozsiahlejších v dejinách britského verejného zdravotníctva. Zdravotnícki predstavitelia pritom upozorňujú, že sa koná v tom najvyťaženejšom období roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Britská lekárska asociácia (BMA) oznámila štrajk začiatkom decembra po neúspešných rokovaniach s vládou. Tá ponúkla mladším lekárom zvýšenie platov o tri percentá, ktoré by sa pridali k priemernému zvýšeniu o 8,8 percent, na ktorom sa dohodli začiatkom tohto roka.



BMA však túto ponuku odmietla, pretože peniaze by sa prerozdelili medzi lekárov nerovnomerne podľa ich pozície a pre mnohých by to stále znamenalo zníženie platov.



Štrajk služobne mladších lekárov sa skončí v sobotu o 8.00 h SEČ. Od 3. januára plánujú štrajkovať ďalších šesť dní.



Britská Národná zdravotná služba (NHS) pritom upozorňuje, že štrajk sa koná v období, keď nemocnice zvyčajne čelia zvýšenému náporu pacientov so sezónnymi ochoreniami dýchacích ciest. Veľa pacientov zvyčajne nemocnice zaznamenajú aj približne dva týždne po Vianociach, pretože mnohí odkladajú liečbu, aby mohli stráviť vianočné sviatky s blízkymi.



Britský premiér Rishi Sunak tento štrajk taktiež kritizoval a vyzval mladších lekárov, "aby dôsledne zvážili mimoriadne závažné dôsledky, ktoré bude mať štrajk v takto náročnom období na NHS aj na jednotlivých pacientov, a aby sa vrátili k rokovaniam".



V systéme NHS sú už teraz dlhé čakacie lehoty na vyšetrenia aj operácie. Dôvodom je odkladanie liečby počas pandémie COVID-19 aj roky nedostatočného financovania zdravotníctva.