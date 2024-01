Služobne mladší lekári v Británii začali štrajk za vyššie mzdy

Londýn 3. januára (TASR) — V Anglicku sa v stredu ráno začal najdlhší štrajk lekárov v dejinách britskej Národnej zdravotnej služby (NHS). Očakáva sa, že tisíce služobne mladších lekárov budú šesť dní štrajkovať za vyššie mzdy. Zdravotnícke úrady však upozorňujú, že sa koná v jednom z najvyťaženejších období roka, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Britská lekárska asociácia (BMA) oznámila štrajk začiatkom decembra po neúspešných rokovaniach s vládou. Tá ponúkla mladším lekárom zvýšenie platov o tri percentá, ktoré by sa pridali k priemernému zvýšeniu o 8,8 percenta dohodnutému začiatkom tohto roka.



BMA však túto ponuku odmietla, pretože peniaze by sa prerozdelili medzi lekárov nerovnomerne podľa ich pozície a pre mnohých by to stále znamenalo zníženie platov.



Štrajk služobne mladších lekárov sa skončí 9. januára o 08.00 h SEČ. Od vlaňajšieho marca lekári štrajkovali už najmenej sedemkrát, naposledy tri dni pred Vianocami.



NHS upozorňuje, že najnovší protest, na ktorom by sa mohla zúčastniť až polovica zdravotníckych pracovníkov, bude mať "významný vplyv na takmer všetku bežnú starostlivosť". Riaditeľ NHS Stephen Powis uviedol, že tohtoročný január by sa mohol stať jedným z najťažších začiatkov roka, akým NHS kedy čelila.



Britský premiér Rishi Sunak aj šéfovia nemocníc kritizovali štrajk, ktorý sa koná v období, keď sa nemocnice musia vyrovnať so zvýšeným náporom pacientov so sezónnymi ochoreniami dýchacích ciest. Veľa pacientov zvyčajne nemocnice zaznamenajú aj približne dva týždne po Vianociach, pretože mnohí odkladajú liečbu, aby mohli stráviť vianočné sviatky s blízkymi.



Julian Hartleyová z členskej organizácie NHS Providers, ktorá zastupuje nemocnice v Anglicku, pre stanicu BBC uviedla, že štrajk výrazne ovplyvní starostlivosť o pacientov. Ako dodala, drvivá väčšina plánovaných operácii či návštev u lekára sa bude musieť odložiť, alebo zrušiť.



Štrajkujúcich lekárov by mali v práci zastúpiť služobne starší kolegovia. Fungovať bude pohotovostná a urgentná starostlivosť, napríklad pôrodnice a intenzívna starostlivosť. Vynárajú sa však obavy, že covid, chrípka či iné sezónne ochorenia by mohli zasiahnuť aj personál. "Veľmi sa obávame, ako to ovplyvní najbližšie dni," poznamenala Hartleyová.



V NHS sú už teraz dlhé čakacie lehoty na vyšetrenia aj operácie. Dôvodom je odkladanie liečby počas pandémie COVID-19 aj roky nedostatočného financovania zdravotníctva.



Zdravotníctvo je v Británii v kompetencii jeho jednotlivých súčastí, teda Škótska, Walesu a Severného Írska, v Anglicku ho riadi britská vláda. Služobne mladší lekári plánujú vo Walese štrajkovať tri dni od 15. januára. Ich kolegovia v Severnom Írsku štrajk nevylúčili a škótski lekári sa už dohodli s vládou v Edinburghu.