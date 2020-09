Anglicko vyradilo Portugalsko a Maďarsko zo zoznamu bezpečných krajín

Londýn 10. septembra (TASR) - Anglicko v súvislosti s koronavírusovou pandémiou vyradilo Portugalsko, Maďarsko, Francúzsku Polynéziu a francúzsky ostrov Réunion zo svojho zoznamu bezpečných krajín. Naopak na tento zoznam pribudlo Švédsko, informovala vo štvrtok agentúra AFP a televízia Sky News.



Britský minister dopravy Grant Shapps uviedol, že každý, kto pricestuje do Anglicka zo spomínaných krajín v sobotu po 04.00 h miestneho času (05.00 h SELČ), bude musieť ísť do 14-dňovej karantény.



V prípade Portugalska majú výnimku súostrovia Azory a Madeira. Portugalsko sa pritom na zoznam bezpečných krajín dostalo len pred necelým mesiacom.



"Ľutujeme rozhodnutie Britov vylúčiť pevninské Portugalsko zo zoznamu krajín, pre ktoré neplatí karanténa. Vážime si však, že na ňom ponechali Azory a Madeiru," napísalo na Twitteri portugalské ministerstvo zahraničných vecí.



Podľa televízie Sky News vyradili Maďarsko zo zoznamu bezpečných krajín aj Škótsko a Wales. Wales z neho odstránil ostrov Réunion. Na waleský a škótsky zoznam bezpečných krajín sa rovnako ako v Anglicku dostalo Švédsko.



Začiatkom tohto týždňa Anglicko pridalo do karanténneho zoznamu sedem gréckych ostrovov.



Portugalsko je obľúbenou letnou destináciou britských turistov. Podľa údajov britskej vlády ich vlani Portugalsko navštívilo 2,5 milióna, pričom mnohí z nich dovolenkovali v regióne Algarve.