Začínajúci lekári v Anglicku vstúpili do štrajku za vyššie platy

Londýn 11. apríla (TASR) - Desaťtisíce začínajúcich anglických lekárov vstúpili v utorok do štvordňového štrajku považovaného za najrozsiahlejší v dejinách britského verejného zdravotníctva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Štrajk profesijne mladších lekárov, ktorí tvoria základ nemocničnej a klinickej starostlivosti v britskej Národnej zdravotnej službe (NHS), má trvať do soboty 7.00 h miestneho času. Štrajk sa týka lekárov zamestnaných v NHS na území Anglicka, nie však iných častí Veľkej Británie, približuje agentúra AFP.



Začínajúci lekári, ktorí sú na začiatku svojej kariéry, tvoria takmer polovicu všetkých lekárov NHS. Pre štrajk bolo podľa vedenia zdravotných služieb zrušených až 350.000 plánovaných operácií a vyšetrení. Profesijne starší lekári a iní zdravotníci museli byť povolaní na pokrytie pohotovostných služieb, kritickej starostlivosti či chodu pôrodníc.



Britská lekárska asociácia (BMA) požaduje zvýšenie platov o 35 percent, aby sa tak vykompenzovali roky, keď sa podľa nej mzdy pohybovali pod úrovňou inflácie. Toto odborové hnutie tvrdí, že čerstvo vyštudovaní lekári zarábajú len 14,09 libier (16 eur) na hodinu, hoci po prvom roku im mzdy rýchlo narastajú. Minimálna mzda v Spojenom kráľovstve je niečo vyše desať libier na hodinu.



Odboroví predáci avizovali, že štrajk by mohol ukončiť minister zdravotníctva Steve Barclay, ak by v súvislosti s platmi predložil "presvedčivú ponuku". Vláda tvrdí, že je ochotná rokovať, ak sa štrajk zruší, požiadavku 35-precentného zvýšenia miezd však považuje za neúnosnú.



Vlna štrajkov už niekoľko mesiacov zasahuje do životov Britov. Zvýšenie platov protestmi už požadovali zdravotné sestry, sanitári, učitelia, zamestnanci pohraničnej stráže, vodiči autobusov či poštári, aby tak udržali krok s prudko rastúcou infláciou, ktorá vo februári dosiahla 10,4 percenta.



Odbory tvrdia, že platy sa v poslednom desaťročí reálne znižovali, a to najmä vo verejnom sektore. Prudko rastúce ceny potravín a energií zároveň spôsobili, že mnohí ľudia majú problém finančne pokrývať svoje bežné životné výdavky.