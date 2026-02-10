< sekcia Zahraničie
Anglický súd usvedčil Afganca zo znásilnenia 12-ročného dievčaťa
V Nuneatone prípad vyvolal rozsiahle protesty, pretože britské úrady neoznámili imigračný status a štátnu príslušnosť obvinených mužov.
Autor TASR
Londýn 10. februára (TASR) - Anglický súd v utorok uznal 23-ročného afganského azylanta vinným zo znásilnenia 12-ročného dievčaťa. Incident spáchal ešte minulý rok v júli v meste Nuneaton v strednom Anglicku. Výšku trestu súd zverejní budúci mesiac. TASR o tom informuje podľa stanice BBC.
Žiadateľ o azyl Ahmad Muláchil odviedol dievča 22. júla do slepej uličky a spáchal „nesmierne hrozné sexuálne trestné činy“. Súd ho uznal vinným zo znásilnenia, únosu, sexuálneho napadnutia a natočenia nemravného videa s dievčaťom.
Spolu s ním bol obžalovaný aj 24-ročný Muhammad Kabír, tiež afganský žiadateľ o azyl. Jeho súd uznal nevinným.
Obeť počas desaťdňového súdneho procesu uviedla, že ju obaja obžalovaní oslovili v parku na hojdačkách. Vypovedala, že Muláchilovi počas útoku povedala, aby prestal, no on sa údajne iba smial. Páchateľ polícii povedal, že si myslel, že dievča má 19 rokov a že sexuálny styk iniciovala ona.
Do Spojeného kráľovstva prišiel v marci 2025 na malej lodi z Francúzska štyri mesiace predtým, ako dievča znásilnil.
V Nuneatone prípad vyvolal rozsiahle protesty, pretože britské úrady neoznámili imigračný status a štátnu príslušnosť obvinených mužov. Občania aj niektoré verejne činné osoby vyzvali na zmeny v usmerneniach týkajúcich sa hlásenia týchto údajov o obvinených osobách.
„Nedovolíme, aby zahraniční zločinci a nelegálni migranti zneužívali naše zákony... Minister vnútra nedávno oznámil rozsiahle reformy zamerané na riešenie nelegálnej migrácie. Vďaka nim sa Británia stane menej atraktívnou destináciou pre nelegálnych migrantov a bude jednoduchšie ich vyhnať a deportovať,“ uviedol hovorca britského rezortu vnútra v súvislosti s týmto prípadom.
