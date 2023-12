Poznáme anglické slovo roka: Stal sa ním hovorový výraz

Londýn 4. decembra (TASR) - Anglickým slovom roka sa podľa vydavateľstva Oxford University Press (OUP) stal hovorový výraz "rizz", ktorý používa najmä mladšia generácia na označenie niečej schopnosti zaujať alebo zviesť inú osobu. O rozhodnutí informovala v pondelok agentúra AFP, píše TASR.



Toto slovo tak predstihlo ostatné termíny vrátane "Swiftie", ktorým sa označuje zanietený fanúšik speváčky Taylor Swift, a "situationship" - výraz popisujúci neoficiálny romantický alebo milostný vzťah a "prompt" ako pokyn pre program umelej inteligencie.



Štyroch finalistov vybrali vo verejnom hlasovaní a víťaza oznámili v pondelok. OUP spresnil, že rizz má pôvod zrejme v jadre slova charisma (charizma) a môže sa tiež používať ako sloveso "rizz up", čo znamená osloviť alebo rozprávať sa s niekým.



"Hovorí to o tom, ako si mladšie generácie vytvárajú priestor - online alebo osobne -, kde si sami určujú jazyk, ktorý používajú. Od aktivizmu až po randenie a širšiu kultúru, keďže generácia Z začína mať väčší vplyv na spoločnosť, rozdiely v perspektívach a životnom štýle sa prejavujú aj v jazyku," uviedol OUP.



Termín sa dostal do väčšej pozornosti v júni tohto roka po tom, čo herec Tom Holland, stvárňujúci postavu Petera Parkera vo filmoch Spiderman, na otázku, či má "rizz", odpovedal že žiadny nemá.