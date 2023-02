Anglikánska cirkev na začiatku synody o LGBTQ vyzvala na jednotu

Londýn 7. februára (TASR) - V anglikánskej cirkvi sa v pondelok začala generálna synoda, ktorej hlavnou témou bude kontroverzná téma manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Canterburský arcibiskup Justin Welby v tejto súvislosti vyzval na jednotu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Anglikánska cirkev v januári po takmer polroku rokovaní vyhlásila, že manželstvá LGBTQ osôb nepovolí. Osoby rovnakého pohlavia však budú môcť prísť do chrámu, aby "sa poďakovali za svoje civilne uzatvorené manželstvo alebo registrované partnerstvo a získali Božie požehnanie". Tento krok však v anglikánskej cirkvi vyvolal rozporuplné reakcie.



Štvordňová generálna synoda, ktorú anglikánska cirkev zvoláva dvakrát alebo trikrát do roka, aby prediskutovala svoje pravidlá a doktrínu, sa bude otázkou manželstiev LGBTQ osôb zaoberať v stredu.



Welby laikom, duchovným a biskupom odkázal, že si je vedomý názorových rozdielov, ktoré v anglikánskej cirkvi panujú. Zdôraznil, že je dôležité "nepodľahnúť presvedčeniu, že tí, ktorí majú iný názor, sa vzďaľujú do Boha".



Podľa agentúry AFP sa očakáva, že generálna synoda oficiálne potvrdí učenie anglikánskej cirkvi o manželstve ako výlučnom zväzku medzi mužom a ženou. Anglikánska cirkev chce tiež zverejniť ospravedlnenie ľuďom z LGBTQ komunity za "odmietanie, vylúčenie a nepríjemnosti", s ktorými sa stretli v jednotlivých farnostiach.