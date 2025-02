Anglikánska cirkev odmietla riešenie káuz sexuálneho násilia

Londýn 12. februára (TASR) - Anglikánska cirkev v utorok odmietla návrh na vznik úplne nezávislej komisie na riešenie nedávnych prípadov sexuálneho zneužívania v cirkvi. Členovia cirkevnej synody namiesto toho prijali alternatívny návrh, ktorý "s cestou k úplnej nezávislosti" komisie počíta až v budúcnosti, informovala britská stanica BBC, píše TASR.



Odborníčka na bezpečnosť detí Alexis Jayová, ktorá požadovala vznik úplne nezávislej komisie, považuje rozhodnutie za "hlboké sklamanie" a "zničujúce pre obete a pozostalých".



Vzhľadom na zmätky a negatívnu pozornosť, ktorej anglikánska cirkev v posledných mesiacoch čelí po veľkých škandáloch spojených so sexuálnym zneužívaním, by prijatie ambicióznejšieho modelu bolo príležitosťou vyslať verejnosti jasný odkaz, že cirkev to s premenou na bezpečnejšie miesto myslí naozaj vážne, konštatovala BBC.



Hlasovanie generálnej synody ostro odsúdili aj aktivisti, ktorí sa domáhali zásadných zmien. Lucy Duckworthová z organizácie Survivors Trust pre BBC News uviedla, že rozhodnutie synody je zničujúce nielen pre obete a tých, ktorí prežili zneužívanie zo strany duchovenstva, ale aj pre milión detí, ktoré navštevujú 4600 škôl podliehajúcich anglikánskej cirkvi.



Obhajca obetí a pozostalých Andrew Graystone považuje odmietnutie úplne nezávislého modelu ochrany pred sexuálnym zneužívaním za ranu pre doterajšie obete. Cirkevných predstaviteľov preto obvinil zo "šokujúcej arogancie".



Hlasovanie na generálnej synode sa konalo len niekoľko týždňov po tom, ako Justin Welby odstúpil z funkcie arcibiskupa z Canterbury. Demisiu oznámil v novembri 2024, keď nezávislé vyšetrovanie zistilo, že "mohol a mal" hlásiť zneužívania detí organizátorom detských táborov Johnom Smythom.



Smyth organizoval evanjelické letné tábory v 70. a 80. rokoch a bol zodpovedný za zneužívanie až 130 chlapcov a mladých mužov.



Vyšetrovatelia dospeli k záveru, že anglikánska cirkev zakrývala tieto fyzické, sexuálne, psychologické a duchovné útoky, ku ktorým dochádzalo v táboroch v Británii, Zimbabwe a Južnej Afrike.



Welbyho na čele cirkvi dočasne nahradil arcibiskup z Yorku Stephen Cottrell, ktorý však tiež čelí škandálu spojenému so sexuálnym zneužívaním.



V pondelok na päťdňovom zhromaždení Cottrell povedal, že je "hlboko zdesený našimi zlyhaniami". V utorok oznámil, že podporuje nezávislosť pri ochrane pred sexuálnym zneužívaním a je "sklamaný, že cirkev to teraz urobí v dvoch etapách". "Obete a pozostalí zneužívania a všetci, ktorí boli poškodení cirkvou, čakajú na skutočnú zodpovednosť príliš dlho," vyhlásil Cottrell.