Anglikánsky arcibiskup Welby odsúdil ugandský zákon proti LGBTQ+

Londýn 10. júna (TASR) - Arcibiskup z Canterbury Justin Welby vyzval anglikánsku cirkev v Ugande, aby odmietla nový zákon namierený proti LGBTQ+ ľuďom, pričom upozornil, že anglikáni by nemali podporovať zákony, ktoré sú v rozpore s učením evanjelia.



Podľa zákona, ktorý v máji svojím podpisom odobril ugandský prezident Yoweri Museveni, sa homosexuálny sex trestá doživotným väzením; za "homosexualitu s priťažujúcimi okolnosťami" vrátane prenosu HIV hrozí až trest smrti, pripomenula vo svojej správe citovanej TASR agentúra Reuters.



Welby v piatok uviedol, že napísal prímasovi Ugandy arcibiskupovi Stephenovi Kaziimbovi, aby vyjadril svoj "zármutok a zdesenie" nad postojom cirkvi.



"Žiadna provincia anglikánskeho spoločenstva nemá ospravedlnenie pre podporu takýchto zákonov: ani v našich uzneseniach, ani v našom učení, ani v evanjeliu, ktoré zdieľame," upozornil Welby vo svojom piatkovom vyhlásení.



Reagoval pritom na Kaziimbu, ktorý v máji vyhlásil, že je vďačný za nový zákon proti LGBTQ+ ľuďom. Tento duchovný tiež tvrdil, že homosexualitu Ugande vnucujú "zahraniční aktéri..., ktorí sa maskujú ako aktivisti za ľudské práva". Dodal, že takéto konanie je v rozpore s náboženským a kultúrnym presvedčením Uganďanov.



Ugandská cirkev tvrdí, že k anglikánom sa v Ugande hlási 36 percent z približne 45 miliónov obyvateľov.



Anglikánske spoločenstvo, ku ktorému sa hlásia desiatky miliónov ľudí v 165 krajinách, je hlboko rozdelené v otázke vysvätenia homosexuálnych duchovných v niektorých cirkvách v západných krajinách a v postoji k manželstvám osôb rovnakého pohlavia.



Ugandská cirkev stojí na čele Globálnej anglikánskej konferencie budúcnosti (GAFCON), konzervatívnej skupiny. V apríli GAFCON uviedla, že Welby už nemá jej dôveru pre vyjadrenia na podporu požehnávania zväzkov osôb rovnakého pohlavia v cirkvách.



Welby v piatkovom vyhlásení uviedol, že si je hlboko vedomý histórie koloniálnej nadvlády v Ugande, ale "nejde o to, aby sme našim ugandským anglikánskym sestrám a bratom vnucovali západné hodnoty".



"Ide o to, aby sme im pripomenuli záväzky, ktoré sme ako anglikáni prijali, a to zaobchádzať s každým človekom so starostlivosťou a úctou, ktorú si zaslúži ako Božie dieťa," zdôraznil.