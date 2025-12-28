< sekcia Zahraničie
Angola a Namíbia súhlasili s prijatím migrantov z Británie
Britská vláda v novembri oznámila reformy, ktorých cieľom je zaviesť dočasný štatút utečenca a urýchliť deportáciu osôb prichádzajúcich do Veľkej Británie nelegálne.
Autor TASR
Londýn 28. decembra (TASR) - Angola a Namíbia súhlasili s prijatím nelegálnych migrantov a ďalších osôb podozrivých z trestnej činnosti z Británie po tom, ako Londýn pohrozil sankciami v podobe vízových obmedzení krajinám, ktoré v tejto veci odmietnu spolupracovať. Naopak, Konžská demokratická republika (KDR) pre nesplnenie požiadaviek prišla o zrýchlené vízové služby a preferenčné zaobchádzanie s určitými osobami. V sobotu večer to oznámilo britské ministerstvo vnútra, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Britská vláda v novembri oznámila reformy, ktorých cieľom je zaviesť dočasný štatút utečenca a urýchliť deportáciu osôb prichádzajúcich do Veľkej Británie nelegálne. Zároveň varovala, že prestane udeľovať víza ľuďom z Angoly, Namíbie a KDR, ak ich vlády urýchlene nezlepšia spoluprácu v oblasti deportácií.
Kým Angola a Namíbia „splnili zlatý štandard tým, že súhlasili so zlepšením svojich procesov, KDR tak neurobila“, uviedlo britské ministerstvo vnútra.
Pre KDR to znamená, že vysokopostavení predstavitelia a ďalší činitelia boli zbavení zvýhodneného zaobchádzania a budú musieť požiadať o víza ako všetci ostatní. Zrušené boli tiež služby rýchleho spracovania víz pre všetkých občanov KDR.
„Očakávame, že krajiny budú dodržiavať pravidlá. Ak niektorý z ich občanov nemá právo tu byť, musia ho vziať späť,“ dodalo ministerstvo.
Británia od júla minulého roka podľa údajov vlády vyhostila viac ako 50.000 osôb, ktoré v krajine nemali právo na pobyt. Ide o 23-percentný nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu. Ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová nariadila britským diplomatom, aby sa návraty takýchto osôb stali najvyššou prioritou.
Britská vláda v novembri oznámila reformy, ktorých cieľom je zaviesť dočasný štatút utečenca a urýchliť deportáciu osôb prichádzajúcich do Veľkej Británie nelegálne. Zároveň varovala, že prestane udeľovať víza ľuďom z Angoly, Namíbie a KDR, ak ich vlády urýchlene nezlepšia spoluprácu v oblasti deportácií.
Kým Angola a Namíbia „splnili zlatý štandard tým, že súhlasili so zlepšením svojich procesov, KDR tak neurobila“, uviedlo britské ministerstvo vnútra.
Pre KDR to znamená, že vysokopostavení predstavitelia a ďalší činitelia boli zbavení zvýhodneného zaobchádzania a budú musieť požiadať o víza ako všetci ostatní. Zrušené boli tiež služby rýchleho spracovania víz pre všetkých občanov KDR.
„Očakávame, že krajiny budú dodržiavať pravidlá. Ak niektorý z ich občanov nemá právo tu byť, musia ho vziať späť,“ dodalo ministerstvo.
Británia od júla minulého roka podľa údajov vlády vyhostila viac ako 50.000 osôb, ktoré v krajine nemali právo na pobyt. Ide o 23-percentný nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu. Ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová nariadila britským diplomatom, aby sa návraty takýchto osôb stali najvyššou prioritou.