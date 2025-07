Pri protestoch proti zdraženiu palív zahynulo v Angole už 22 ľudí

Luanda 30. júla (TASR) - Najmenej 22 ľudí už zahynulo počas protestov v juhoafrickej Angole proti rozhodnutiu vlády zvýšiť ceny pohonných hmôt. Protesty sprevádzajú nepokoje a polícia dosiaľ zadržala vyše 1200 osôb. Oznámila to v stredu kancelária angolského prezidenta, píše TASR podľa agentúry AP.



Nepokoje sa začali v pondelok v hlavnom meste Luanda a v priebehu nasledovných dní sa rozšírili do najmenej šiestich ďalších provincii. Okrem obetí na životoch je minimálne 197 ľudí zranených, uviedla kancelária prezidenta Jooa Lourenca.



Angolská vláda začiatkom júla oznámila, že ruší dotácie na pohonné hmoty, čo zvýši ich cenu o viac ako 30 percent. To viedlo až k 50-percentnému zdraženiu služieb mikrobusových taxíkov, ktoré sú pre mnohých Angolčanov bežným spôsobom dopravy.



Počas troch dní protestov proti zvyšovaniu cien pohonných hmôt i nárastu životných nákladov došlo k viacerým násilnostiam. Vyrabované boli podľa vyhlásenia prezidentskej kancelárie desiatky obchodov a poškodené mnohé vozidlá. Do ulíc boli nasadení vojaci s cieľom obnoviť poriadok.



Podobné protesty prebiehali v Angole aj zhruba pred dvoma týždňami. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch v súvislosti s nimi obvinila políciu z neprimeraného použitia sily voči prevažne pokojným demonštrantom. Polícia podľa nej proti demonštrantom zasahovala slzotvorným plynom i gumovými projektilmi a fyzicky ich napádala.



V krajina s bohatými ložiskami ropy je pri moci strana Ľudové hnutie za oslobodenie Angoly (MPLA) od roku 1975, keď krajina získala nezávislosť od Portugalska. Tamojšie bezpečnostní sily sú pritom dlhodobo obviňované z potláčania protivládnych protestov s cieľom umlčať akýkoľvek disent.