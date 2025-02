Angolu sužuje cholera, od začiatku roka jej podľahlo vyše 100 ľudí

Luanda 11. februára (TASR) - Najmenej 108 ľudských životov si od začiatku roka v Angole vyžiadala cholera. Počet obetí narastá obzvlášť v posledných dňoch. Oznámilo to v utorok tamojšie ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Od 7. januára bolo potvrdených už 3147 prípadov cholery, takmer polovica z nich v hlavnom meste Luanda. Nakazení majú od dvoch do 100 rokov, uvádza rezort zdravotníctva. V metropole Luanda podľahlo tejto infekčnej chorobe už prinajmenšom 48 a v susednej provincii Bengo 43 ľudí.



Cholera je akútna črevná infekcia, ktorá sa šíri konzumáciou potravín či vody kontaminovanej baktériou vibrio cholerae, pochádzajúcej často z výkalov. Spôsobuje silnú hnačku, zvracanie a svalové kŕče. Nakazeného môže usmrtiť už do niekoľkých hodín, ak sa včas nepodchytí. Liečiť sa pritom dá jednoduchou perorálnou rehydratáciou či v ťažších prípadoch antibiotikami, približuje AFP.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vlani informovala, že počet úmrtí na choleru na celom svete v roku 2023 medziročne stúpol až 71 percent. Výrazne sa pritom zmenil geografický výskyt tejto choroby. Kým na Blízkom východe a v Ázii zaznamenali približne 32-percentný pokles, v Afrike pre zmenu 125-percentný nárast prípadov.