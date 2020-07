Ani po 15. auguste v Maďasrku nebudú možné podujatia pre vyše 500 ľudí

Budapešť 30. júla (TASR) - Maďarská vláda považuje prípadné zmiernenie aktuálnych epidemiologických opatrení za súčasného stavu šírenia nového druhu koronavírusu za riskantné a preto rozhodla, že ani po 15. auguste ešte nebude možné organizovať podujatia pre viac ako 500 ľudí. Povedal to vo štvrtok v Budapešti šéf úradu vlády Gergely Gulyás.



Podľa spravodajského servera 24.hu viacerí hudobníci a speváci už dávnejšie kritizovali vládu za to, že odkladá rozhodnutie o zmiernení opatrení, ktoré by umožnilo uskutočňovať väčšie koncerty, pričom však futbalové zápasy vládny kabinet už povolil.



Server pripomenul, že pred dvoma týždňami vláda rozhodla o tom, že na Deň sv. Štefana 20. augusta sa tradičný ohňostroj, koncerty, ale ani letecká prehliadka nebudú môcť uskutočniť.



Počet aktívnych prípadov koronavírusovej nákazy v krajine už niekoľko dní stúpa. Za posledný deň vzrástol o 12 - na 542. Počas uplynulých 24 hodín potvrdili 19 nových prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2.



Úmrtia na ochorenie COVID-19 spôsobované novým koronavírusom nepribudli, ich počet zostáva na hodnote 596. Celkový počet nakazených dosiahol 4484.