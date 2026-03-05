< sekcia Zahraničie
Ani tretí štart startupovej rakety Kairos nebol úspešný
Autor TASR
Tokio 5. marca (TASR) - Tretí pokus rakety Kairos japonského startupu Space One dosiahnuť obežnú dráhu Zeme vo štvrtok neuspel. Raketa odštartovala z kozmodrómu v pobrežnej oblasti Wakajama na juhozápade Japonska o 11.10 h miestneho času (3.10 h SEČ). Krátko po štarte však let 18-metrovej rakety riadiace stredisko ukončilo a po špirálovitej dráhe sa vrátila späť na Zem. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Zistili sme, že úspešná misia bude náročná, a zaviedli sme opatrenia na ukončenie letu,“ uviedla spoločnosť Space One so sídlom v Tokiu na sieti X. Nebolo jasné, kam raketa dopadla. Niesla päť satelitov vrátane experimentálneho od študentov strednej školy v Tokiu a satelitu Taiwanskej vesmírnej agentúry.
Prvý pokus o štart sa skončil v marci 2024 neúspechom, keď raketa Kairos na tuhé palivo explodovala niekoľko sekúnd po štarte. Druhý pokus sa začal lepšie, no riadiace stredisko letovú operáciu ukončili pre technický problém a raketa dopadla na zem. Ďalší štart sa mal uskutočniť v stredu, no 28,9 sekundy pred štartom bol zrušený pre zistenú poruchu.
Spoločnosť Space One založili v roku 2018 veľké firmy ako Canon Electronics, IHI Aerospace, stavebný gigant Shimizu a vládou riadená Japonská rozvojová banka. Cieľom podobných startupov je ponúkať lacnejšie a častejšie príležitosti na prieskum vesmíru ako vládne agentúry.
