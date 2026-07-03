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Anita Orbánová prijala v Budapešti šéfa diplomacie ČR Petra Macinku
Šéf českej diplomacie sa stretol aj s novozvoleným predsedom zahraničného výboru Národného zhromaždenia Mártonom Ádámom Hajduom z vládnej strany Tisza.
Autor TASR
Budapešť/Praha 3. júla (TASR) - Český minister zahraničných vecí Petr Macinka sa v Budapešti stretol s novou maďarskou ministerkou Anitou Orbánovou. Podľa servera idnes.cz uviedol, že spolupráca s novou maďarskou vládou premiéra Pétera Magyara nie je problémom, pretože v aprílových parlamentných voľbách súperili dve konzervatívne strany, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
"Nechcem hodnotiť, čo robí Magyarova vláda v domácej politike, to bola agenda Fialovej vlády, hodnotiť, kritizovať a prerušovať vzťahy," povedal Macinka po rokovaní.
Šéf českej diplomacie sa stretol aj s novozvoleným predsedom zahraničného výboru Národného zhromaždenia Mártonom Ádámom Hajduom z vládnej strany Tisza. „Som rád, že sme spoločné rokovania iniciovali. Diskutovali sme o Vyšehradskej skupine (V4), ale aj o našich občanoch. Naši občania zdieľajú rovnaké hodnoty, prechádzajú rovnakými skúsenosťami, či už sú dobré alebo zlé,“ dodal.
Po stretnutí s Orbánovou uviedol, že nič nebráni spolupráci jeho strany (Motoristé sobě) s vládnou Tiszou Pétera Magyara. „Vo voľbách sa stretli dve konzervatívne strany. Áno, sme členmi Patriotov pre Európu, rovnako ako opozičný Fidesz, ale my bez ohľadu na to chceme mať dobré vzťahy predovšetkým s Maďarskom,“ uviedol predseda Motoristov.
Server podotýka, že nová Magyarova vláda vzišla z volieb, v ktorých strana Tisza porazila šestnásť rokov vládnucu stranu Fidesz premiéra Viktora Orbána. Tá utrpela drvivú porážku a Orbán sa dokonca vzdal poslaneckého mandátu.
Macinka pred voľbami podporoval Orbána. „Je štatisticky dokázané, že osobnosti ako Michelangelo Buonarroti sa rodia približne každých 500 rokov. Jedného takého človeka z Maďarska poznám celkom dobre. Nie je ním nikto iný ako váš premiér. Keď vstúpi do miestnosti, je to, ako by vstúpilo samo Maďarsko,“ cituje idnes.cz z Macinkovho vyhlásenia z 23. marca.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
"Nechcem hodnotiť, čo robí Magyarova vláda v domácej politike, to bola agenda Fialovej vlády, hodnotiť, kritizovať a prerušovať vzťahy," povedal Macinka po rokovaní.
Šéf českej diplomacie sa stretol aj s novozvoleným predsedom zahraničného výboru Národného zhromaždenia Mártonom Ádámom Hajduom z vládnej strany Tisza. „Som rád, že sme spoločné rokovania iniciovali. Diskutovali sme o Vyšehradskej skupine (V4), ale aj o našich občanoch. Naši občania zdieľajú rovnaké hodnoty, prechádzajú rovnakými skúsenosťami, či už sú dobré alebo zlé,“ dodal.
Po stretnutí s Orbánovou uviedol, že nič nebráni spolupráci jeho strany (Motoristé sobě) s vládnou Tiszou Pétera Magyara. „Vo voľbách sa stretli dve konzervatívne strany. Áno, sme členmi Patriotov pre Európu, rovnako ako opozičný Fidesz, ale my bez ohľadu na to chceme mať dobré vzťahy predovšetkým s Maďarskom,“ uviedol predseda Motoristov.
Server podotýka, že nová Magyarova vláda vzišla z volieb, v ktorých strana Tisza porazila šestnásť rokov vládnucu stranu Fidesz premiéra Viktora Orbána. Tá utrpela drvivú porážku a Orbán sa dokonca vzdal poslaneckého mandátu.
Macinka pred voľbami podporoval Orbána. „Je štatisticky dokázané, že osobnosti ako Michelangelo Buonarroti sa rodia približne každých 500 rokov. Jedného takého človeka z Maďarska poznám celkom dobre. Nie je ním nikto iný ako váš premiér. Keď vstúpi do miestnosti, je to, ako by vstúpilo samo Maďarsko,“ cituje idnes.cz z Macinkovho vyhlásenia z 23. marca.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)