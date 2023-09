Ankara a Atény sa dohodli na nových prístupoch k riešeniu sporov

Ankara 5. septembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí Grécka a Turecka sa v utorok v Ankare dohodli na obnovení kontaktov na vysokej úrovni a na hľadaní nových prístupov k riešeniu problémov, uvádza TASR.



Ako informovala agentúra AP, ich dohoda je súčasťou úsilia o zlepšenie vzťahov medzi oboma krajinami - spojencami v aliancii NATO, ktorí sú v konflikte pre sériu sporov trvajúcich už desaťročia.



"V našich vzťahoch s Gréckom sme vstúpili do nového a pozitívneho obdobia," povedal turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan pred novinármi na záver rokovaní so svojím gréckym rezortným kolegom Jorgosom Jerapetritisom.



"Opätovne sme vyjadrili presvedčenie, že naše problémy sa vyriešia prostredníctvom konštruktívneho dialógu medzi oboma susedmi a spojencami," vyhlásil Fidan.



Agentúra AP doplnila, že stretnutie šéfov diplomacií sa uskutočnilo v čase, keď sa Turecko, ktoré sa zmieta v hospodárskej kríze, snaží o obnovenie svojich často problematických vzťahov so západnými krajinami. Nasledovalo tiež krátko po stretnutí tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom počas júlového summitu NATO v Litve.



Podľa časového harmonogramu, ktorý obaja ministri predstavili, sa Mitsotakis a Erdogan stretnú opäť 18. septembra počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Následne sa v októbri uskutoční ďalšie stretnutie vysokých predstaviteľov oboch štátov.



Šéfovia diplomacií rokovali aj o sérii opatrení na budovanie dôvery a na oživenie pozastavených aktivít Rady pre spoluprácu.



"Nemáme hlavy v oblakoch. Vieme, že vzdialenosti, ktoré vznikli postupom času, a vášne prenášané z generácie na generáciu nemožno vymazať jedným ťahom," povedal Jerapetritis s tým, že treba "stavať na tom, čo nás spája, a lepšie pochopiť, čo nás rozdeľuje".



Dodal však, že obe strany chcú "investovať do úprimnosti a vzájomného porozumenia", hľadať spoločnú reč, prekonať zaužívané názory a predísť tomu, aby nezhody viedli ku krízam.



Grécko a Turecko sú okrem iného v spore o územné nároky v Egejskom mori, o práva na prieskum energetických zdrojov vo východnom Stredomorí, kde si Grécko a Cyprus nárokujú výlučné hospodárske zóny, i o samotný etnicky rozdelený ostrov Cyprus.



"Komplexne sme zhodnotili naše problémy týkajúce sa Egejského mora a východného Stredozemia," povedal Fidan s tým, že sa s Jerapetritisom dohodli riešiť problémy prostredníctvom nových prístupov.