Podľa Blinkena nastane pokrok v otázke členstva Švédska v NATO

Ankara 6. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken je presvedčený, že v snahe Švédska o členstvo v NATO nastane pokrok. Povedal to v pondelok po rozhovoroch so svojím tureckým rezortným kolegom v Ankare. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan predložil návrh zákona o ratifikácii členstva Švédska v Severoatlantickej aliancii do tureckého parlamentu pred dvoma týždňami, po mesiacoch odkladania tohto kroku.



Návrh zákona musí schváliť výbor parlamentu pre zahraničné záležitosti, potom o ňom bude hlasovať celý zákonodarný zbor. Erdogan následne návrh podpíše a stane sa z neho zákon.



"Som presvedčený, že v tejto veci uvidíme pokrok," povedal Blinken novinárom na letisku pred odchodom z tureckej metropoly Ankara. Reagoval na otázku, či mu Turecko dalo nejaké ubezpečenia, že podporí členstvo Švédska v NATO.



Blinken vyhlásil, že Spojené štáty veľmi povzbudil fakt, že Erdogan predložil parlamentu ratifikačný protokol. Dodal, že Ankara a Washington si dali "spoločný záväzok" zaistiť, aby Švédsko vstúpilo do vojenskej aliancie.



"Očakávam, že budeme svedkami toho, že sa to uskutoční," uviedol Blinken.



Dlhodobo neutrálne Švédsko a Fínsko požiadali o členstvo v NATO vlani, aby po napadnutí Ukrajiny Ruskom posilnili svoju bezpečnosť. Členstvo Fínska bolo schválené v apríli, ale žiadosť Švédska zdržiava Turecko a Maďarsko.



Predseda výboru tureckého parlamentu pre zahraničné záležitosti minulý týždeň povedal, že ratifikáciu členstva Švédska v NATO nebudú urýchľovať, ale Erdogan cez víkend vyhlásil, že sa to pokúsi zariadiť.