Ankara: Od pádu Asada sa z Turecka vrátilo domov vyše 25.000 Sýrčanov

Istanbul 24. decembra (TASR) - Viac ako 25.000 Sýrčanov sa vrátilo z Turecka do svojej vlasti od zvrhnutia sýrskeho prezidenta Bašára Asada islamistickými povstalcami zo skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), uviedol v utorok turecký minister vnútra Ali Yerlikaya. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



V Turecku žijú takmer tri milióny sýrskych utečencov, ktorí utiekli pred občianskou vojnou, ktorá vypukla v roku 2011, a ktorých prítomnosť je pre vládu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana problémom, píše AFP.



"Počet ľudí, ktorí sa za uplynulých 15 dní vrátili do Sýrie, prekročil 25.000," povedal Yerlikaya pre turecké médiá.



Ankara je s novými sýrskymi lídrami v úzkom kontakte a zameriava sa na dobrovoľný odchod sýrskych utečencov v nádeji, že zmena moci v Damasku umožní mnohým z nich vrátiť sa domov.



Yerlikaya ďalej uviedol, že na tureckom veľvyslanectve a konzuláte v Damasku a Aleppe budú zriadené migračné úrady, aby sa mohli viesť záznamy o vracajúcich sa Sýrčanoch.



Turecko opätovne otvorilo svoje veľvyslanectvo v Damasku takmer týždeň po zvrhnutí Asada silami podporovanými Ankarou a 12 rokov po tom, ako bola táto diplomatická misia po vypuknutí občianskej vojny v Sýrii zatvorená.



Yerlikaya dodal, že jedna osoba z každej rodiny bude mať od 1. januára do júla 2025 právo trikrát prísť a odísť z Turecka podľa nariadení, ktoré budú vypracované na základe Erdoganových pokynov. Sýrčania, ktorí sa vrátia do svojej krajiny, si budú môcť vziať svoje veci a automobily.