Ankara odsúdila rozhodnutie švédskeho súdu nevydať tureckého novinára

Istanbul 20. decembra (TASR) - Turecko v utorok odsúdilo rozhodnutie švédskeho najvyššieho súdu, ktorý zamietol žiadosť Ankary o vydanie exilového novinára Bülenta Keneša.



Vydanie tohto novinára bolo jednou z kľúčových požiadaviek tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pre ratifikáciu členstva Švédska v Severoatlantickej aliancii (NATO), informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Zamietnutie našej žiadosti o extradíciu Bülenta Keneša predstavuje veľmi nepriaznivý vývoj (situácie)," vyhlásil turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v reakcii na pondelkové rozhodnutie švédskeho najvyššieho súdu.



Súd žiadosť o vydanie Bülenta Keneša – bývalého šéfredaktora medzičasom zakázaného tureckého denníka Zaman – zamietol pre obavy, že bude po návrate do vlasti prenasledovaný pre svoje politické presvedčenie. Poukázal aj na politický charakter obvinení, ktoré voči novinárovi vzniesli turecké úrady, ako aj na skutočnosť, že mu Švédsko priznalo štatút utečenca.



Turecké úrady vinia novinára z toho, že bol zapletený do pokusu o prevrat z roku 2016, čo on sám dôrazne popiera ako vykonštruované a politicky motivované obvinenie. Keneš v súčasnosti pracuje v Štokholmskom centre slobody (SCF), ktoré založili tureckí disidenti žijúci v exile.



Turecký prezident žiada výmenou za schválenie členstva Švédska v NATO vydanie desiatok ľudí. Vo svojich verejných vystúpeniach však konkrétne spomenul len Bülenta Keneša. Obdobné požiadavky vzniesol aj v prípade fínskej žiadosti o vstup do Aliancie.



Švédsko začiatkom decembra vydalo do Turecka jedného člena zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK). Podľa utorkového vyjadrenia šéfa tureckej diplomacie to však ani zďaleka nestačí.



"Ak (Švédi) očakávajú, že vrátia jedného človeka a tým celú záležitosť uzavrú, nie je to realistické. Nechceme počuť od Švédska a Fínska len pekné slová, chceme vidieť konkrétne kroky," zdôraznil Čavušoglu. Zároveň avizoval, že bude o celej problematike ďalej rokovať so švédskym ministrom zahraničných vecí Tobiasom Billströmom, ktorý vo štvrtok navštívi Ankaru.



Štokholm sa snaží Ankaru presvedčiť o tom, že pri vydávaní podozrivých osôb na stíhanie do zahraničia majú konečné slovo švédske súdy, ktoré rozhodujú nezávisle.



Ankara zablokovala proces členstva Švédska v organizácii NATO, pričom hlavnou spornou otázkou je vydanie kurdských a tureckých disidentov na stíhanie do vlasti. Štokholm opakovane zdôraznil, že švédske súdnictvo rozhoduje nezávisle a bude mať v tejto záležitosti posledné slovo.