Ankara predvolala veľvyslanca Iránu,ktorého raketa smerovala k Turecku
Autor TASR
Ankara 4. marca (TASR) - Turecké ministerstvo zahraničných vecí si v stredu predvolalo iránskeho veľvyslanca. Dôvodom je balistická raketa vypálená z územia Iránu, ktorá smerovala k Turecku. Systémy protivzdušnej obrany NATO ju zostrelili ešte predtým, než vletela do tureckého vzdušného priestoru. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Iránsky veľvyslanec bol predvolaný na ministerstvo zahraničných vecí, kde sme mu oznámili našu reakciu a obavy v súvislosti s týmto incidentom,“ citovala francúzska agentúra turecký diplomatický zdroj.
Turecké ministerstvo obrany predtým oznámilo, že strelu, ktorá preletela cez vzdušné priestory Iraku a Sýrie, zostrelili systémy protivzdušnej a protiraketovej obrany umiestnené vo východnej oblasti Stredozemného mora.
Šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan po incidente telefonoval so svojim iránskym náprotivkom Abbásom Arákčím a povedal mu, že „sa treba vyhnúť akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli viesť k rozšíreniu konfliktu“.
NATO, ktorého je Turecko členom, stredajšie vystrelenie iránskej rakety prostredníctvom svojej hovorkyne odsúdilo a uviedlo, že pevne stojí za svojimi spojencami. Šéf Aliancie Mark Rutte už v pondelok pochválil USA a Izrael za vojenský zásah proti Iránu, NATO sa do úderov ale podľa neho nezapája a ani to nemá v pláne.
