Ankara: Švédi nie sú ani na polceste v plnení krokov pre vstup do NATO

Ankara 22. decembra (TASR) - Turecko oceňuje doterajšie kroky Švédska, ktorých cieľom je získať jeho súhlas pre vstup do NATO. Štokholm však nie je ani "na polceste" pri plnení dohodnutých záväzkov. Povedal to vo štvrtok turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu na tlačovej konferencii v Ankare so šéfom švédskej diplomacie Tobiasom Billströmom, informuje agentúra AP.



Čavušoglu kritizoval pondelkové rozhodnutie švédskeho najvyššieho súdu, ktorý zamietol vydanie novinára Bülenta Keneša do Turecka. Novinár obvinenia tureckých úradov z účasti na pokuse o prevrat z roku 2016 popiera ako vykonštruované a politicky motivované.



Súdny verdikt podľa šéfa tureckej diplomacie "otrávil" inak dobrú atmosféru konštruktívnych rokovaní. Turecká vláda stále čaká na "konkrétne" kroky Štokholmu v oblasti vydávania osôb podozrivých z terorizmu a blokovania ich majetku.



"Existuje dokument, ktorý treba zrealizovať. Ešte nie sme (v súvislosti s ním) ani v polovici. Sme na začiatku," povedal Čavušoglu. Podľa AP ide o memorandum, ktoré Ankara v júni podpísala so Švédskom aj Fínskom.



Obe severské krajiny v ňom súhlasili s tým, že sa budú venovať bezpečnostným obavám Turecka. Do toho spadajú aj žiadosti Ankary o deportáciu kurdských militantov či ľudí prepojených s hnutím exilového moslimského duchovného Fethullaha Gülena.



Šéf švédskej diplomacie Billström vo štvrtok potvrdil, že Štokholm je odhodlaný splniť svoje záväzky a snaží sa posilniť svoje protiteroristické zákony. Od 1. januára začne podľa jeho slov vo Švédsku platiť ústavný dodatok obmedzujúci združovanie skupín, ktoré podporujú terorizmus. Pôjde aj o zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK).



"Môj odkaz pre ministra Čavušogla a turecký ľud je jasný: Švédsko si plní svoje sľuby," povedal Billström. Dodal, že Štokholm už začal podnikať kroky týkajúce sa každého z paragrafov zmieneného memoranda a v ich implementácií bude pokračovať.



Fínsko a Švédsko prehodnotili po februárovej invázii Ruska na Ukrajinu politiku vojenskej neutrality a v máji požiadali o členstvo v NATO. Ratifikovali ho už všetky členské krajiny s výnimkou Maďarska a Turecka. Na vstup do NATO je potrebný jednomyseľný súhlas.