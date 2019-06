Ankara tvrdí, že povstalci v Líbyi zadržali šiestich tureckých občanov

LNA medzičasom poprela tvrdenie, že zadržiava šiestich občanov Turecka, informovala agentúra TASS.

Ankara/Benghází 30. júna (TASR) - Turecké ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu informovalo, že Líbyjská národná armáda (LNA) poľného maršala Chalífu Haftara zadržala šesť tureckých občanov. Informovala agentúra DPA.



Ministerstvo vo svojom vyhlásení vyzýva na ich okamžité prepustenie. Varovala, že v opačnom prípade sa Haftarove sily stanú legitímnym cieľom pre turecký vojenský úder.



Turecké ministerstvo zahraničných vecí neuviedlo, či sú Turci zadržaní v Líbyi príslušníkmi armády alebo civilisti. Nateraz nie je známe ani to, kde sa incident odohral.



LNA medzičasom poprela tvrdenie, že zadržiava šiestich občanov Turecka, informovala agentúra TASS.



LNA tento týždeň oznámila zákaz leteckého spojenia medzi Líbyou a Tureckom a deklarovala tiež, že turecké lode a lietadlá budú pre jednotky LNA "legitímnym cieľom". Ide o dôsledok toho, čo hovorca LNA Ahmad Mismarí v piatok na tlačovej konferencii označil za zásahy Turecka do záležitostí Líbye. Vysvetlil, že podľa LNA Ankara podporuje vládu národnej jednoty v Tripolise a vyslala do Líbye vojakov. Okrem toho Turecko podľa hovorcu LNA operuje vo vzdušnom priestore Líbye svojimi prieskumnými lietadlami.



Agentúra AFP s odvolaním sa na miestne zdroje v nedeľu informovala, že v reakcii na vyhrážky zo strany LNA ohľadom útokov na turecké objekty v Líbyi viacero tureckých reštaurácií v mestách na východe krajiny zostalo v nedeľu zavretých a z fasád domov odstránili aj reklamné pútače a vývesné štíty.



Líbya sa zmieta v chaose od pádu dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011. Proti medzinárodne uznanej líbyjskej vláde národnej jednoty, ktorú vedie Fájiz Sarrádž, bojuje veliteľ Líbyjskej národnej armády Chalífa Haftar.



Ten má pod kontrolou rozsiahle časti na východe a juhu krajiny a začiatkom apríla nariadil ofenzívu na hlavné mesto Tripolis.



Nová eskalácia konfliktu vyvolala obavy, že mierový proces v Líbyi, podporovaný Organizáciou Spojených národov, by mohol úplne zlyhať.