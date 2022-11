Ankara: USA by mohli schváliť predaj stíhačiek F-16 do dvoch mesiacov

Istanbul 4. novembra (TASR) - Predaj stíhačiek typu F-16 zo strany Spojených štátov Turecku by mohol byť schválený v priebehu najbližších dvoch mesiacov. Vo štvrtok to uviedol hovorca tureckého prezidenta Ibrahim Kalin, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Turecko, ktoré je členským štátom NATO, požiadalo USA o predaj 40 stíhačiek F-16 a tiež náhradných dielov na modernizáciu zastaranej flotily rovnakých lietadiel vlani v októbri.



Kalin v rozhovore pre televíziu CNN Türk povedal, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena vynakladá v tejto otázke "úprimné úsilie".



"Nie je ľahké vysloviť jasnú predpoveď, no zdá sa, že s vysokou pravdepodobnosťou bude tento proces dokončený v priebehu nasledujúceho jedného alebo dvoch mesiacov," odpovedal hovorca na otázku, či Washington schváli predaj stíhačiek F-16 Turecku.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v septembri uviedol, že počas návštevy v New Yorku dostal "pozitívnu" spätnú väzbu od dvoch amerických senátorov o ich potenciálnej podpore tohto predaja, pripomína Reuters.



Washington ešte v roku 2019 vylúčil Ankaru z projektu výroby stíhačiek F-35 po tom, ako od Moskvy kúpila systém protivzdušnej obrany S-400.