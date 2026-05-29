Piatok 29. máj 2026
Ankara varovala pred eskaláciou konfliktu po útoku na tureckú loď

Na snímke prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Istanbul 29. mája (TASR) - Turecko v piatok varovalo pred „nekontrolovanou eskaláciou“ v oblasti Čierneho mora v nadväznosti na štvrtkový dronový útok na tureckú nákladnú loď. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Opätovne varujeme všetky zúčastnené strany: je potrebné zabrániť akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo viesť k nekontrolovanej eskalácii konfliktu,“ uviedlo turecké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.

Ukrajinské námorné sily v piatok obvinili Rusko z dronového útoku na tureckú nákladnú loď, ktorá vyplávala z prístavného mesta Odesa na juhu Ukrajiny. Na lodi následne vypukol požiar.

Turecké médiá následne informovali, že vo štvrtok večer sa v Čiernom mori pri severnom pobreží Turecka stali terčom dronového útoku tri turecké nákladné lode. Incident sa však zaobišiel bez obetí.

„Oznámili sme dotknutým stranám naše obavy týkajúce sa rizík a hrozieb, ktoré pre náš región predstavuje nedávna eskalácia konfliktu v Čiernom mori, ako aj naše varovania o potenciálnych negatívnych dôsledkoch pre našu krajinu,“ uviedlo turecké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.
