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Ankara víta vyradenie Sýrie zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus
Pondelkovým rozhodnutím amerického ministerstva zahraničných vecí sa zrušilo desiatky rokov staré označenie, ktoré so sebou nieslo prísne hospodárske obmedzenia.
Autor TASR
Ankara 25. augusta (TASR) - Turecko v utorok privítalo rozhodnutie Spojených štátov vyradiť Sýriu zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus. Ankara podľa ministerstva zahraničných vecí dúfa, že tento krok posilní snahy o medzinárodnú integráciu vojnou zničenej Sýrie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Veríme, že toto rozhodnutie dodá nový impulz úsiliu o posilnenie vzťahov Sýrie s medzinárodným spoločenstvom a o nastolenie trvalej bezpečnosti a stability v krajine,“ uviedol turecký rezort diplomacie.
Pondelkovým rozhodnutím amerického ministerstva zahraničných vecí sa zrušilo desiatky rokov staré označenie, ktoré so sebou nieslo prísne hospodárske obmedzenia. Ide o ďalší krok k zlepšovaniu vzťahov medzi oboma krajinami po zosadení dlhoročného sýrskeho vodcu Bašára Asada v roku 2024, píše DPA. Americké ministerstvo financií v tejto súvislosti oznámilo zodpovedajúce úľavy zo sankcií.
Tento krok v utorok ráno privítal dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara, podľa ktorého „Sýria zo seba zmýva temnú škvrnu, zatvára bolestivú kapitolu svojej minulosti a vydáva sa na cestu rozvoja, rekonštrukcie a obnovy“.
„Veríme, že toto rozhodnutie dodá nový impulz úsiliu o posilnenie vzťahov Sýrie s medzinárodným spoločenstvom a o nastolenie trvalej bezpečnosti a stability v krajine,“ uviedol turecký rezort diplomacie.
Pondelkovým rozhodnutím amerického ministerstva zahraničných vecí sa zrušilo desiatky rokov staré označenie, ktoré so sebou nieslo prísne hospodárske obmedzenia. Ide o ďalší krok k zlepšovaniu vzťahov medzi oboma krajinami po zosadení dlhoročného sýrskeho vodcu Bašára Asada v roku 2024, píše DPA. Americké ministerstvo financií v tejto súvislosti oznámilo zodpovedajúce úľavy zo sankcií.
Tento krok v utorok ráno privítal dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara, podľa ktorého „Sýria zo seba zmýva temnú škvrnu, zatvára bolestivú kapitolu svojej minulosti a vydáva sa na cestu rozvoja, rekonštrukcie a obnovy“.