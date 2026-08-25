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Utorok 25. august 2026Meniny má Ľudovít
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Ankara víta vyradenie Sýrie zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus

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Na snímke Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pondelkovým rozhodnutím amerického ministerstva zahraničných vecí sa zrušilo desiatky rokov staré označenie, ktoré so sebou nieslo prísne hospodárske obmedzenia.

Autor TASR
Ankara 25. augusta (TASR) - Turecko v utorok privítalo rozhodnutie Spojených štátov vyradiť Sýriu zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus. Ankara podľa ministerstva zahraničných vecí dúfa, že tento krok posilní snahy o medzinárodnú integráciu vojnou zničenej Sýrie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Veríme, že toto rozhodnutie dodá nový impulz úsiliu o posilnenie vzťahov Sýrie s medzinárodným spoločenstvom a o nastolenie trvalej bezpečnosti a stability v krajine,“ uviedol turecký rezort diplomacie.

Pondelkovým rozhodnutím amerického ministerstva zahraničných vecí sa zrušilo desiatky rokov staré označenie, ktoré so sebou nieslo prísne hospodárske obmedzenia. Ide o ďalší krok k zlepšovaniu vzťahov medzi oboma krajinami po zosadení dlhoročného sýrskeho vodcu Bašára Asada v roku 2024, píše DPA. Americké ministerstvo financií v tejto súvislosti oznámilo zodpovedajúce úľavy zo sankcií.

Tento krok v utorok ráno privítal dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara, podľa ktorého „Sýria zo seba zmýva temnú škvrnu, zatvára bolestivú kapitolu svojej minulosti a vydáva sa na cestu rozvoja, rekonštrukcie a obnovy“.
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