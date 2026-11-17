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Anketa Český slavík 2026 ukončila hlasovanie
Priaznivci českej populárnej hudby sa v piatok 27. novembra počas galavečera dozvedia mená víťazov jednotlivých kategórií populárnej ankety Český slavík.
Autor TASR
Praha/Bratislava 17. novembra (TASR) - Priaznivci českej populárnej hudby sa v piatok 27. novembra počas galavečera dozvedia mená víťazov jednotlivých kategórií populárnej ankety Český slavík - kto sa stane novým slávikom v kategóriách speváčka, spevák, hudobná skupina a hip-hop & rap. Zároveň bude známy aj absolútny slávik. O titul Objav roka sa uchádzajú speváčky Thera a Charlotte Gott, spevák Slavíček a skupina Gufrau. Odborná hudobná porota vybrala interpretov, ktorí sa v uplynulom období výrazne presadili na českej hudobnej scéne.
Už pár dní pred finálovým večerom je známy nový, v poradí piaty člen Siene slávy. Do Siene slávy vstúpia Jan a František Nedvědovci za ich prínos českej hudbe. Doplnia tak umelcov z predchádzajúcich ročníkov, ktorými sú Jiří Suchý (v roku 2022), Václav Neckář (2023), Marta Kubišová (2024) a Vladimír Mišík (2025).
Pôjde už o 28. udeľovanie ocenení v novodobej histórii samostatnej Českej republiky. Túto stále populárnu anketu organizuje TV Nova. Hlasovanie prebehlo od 9. septembra do 15. novembra. Moderátormi večera bude už po šiestykrát osvedčená dvojica Aleš Háma a Ondřej Sokol. Zlatú pozíciu z minulého roka obhajujú v hlavných kategóriách Ewa Farna, Václav Noid Bárta a skupina Kabát, kategóriu hip-hop & rap vyhral Calin.
Sošku slávika pre ocenených vyrába od roku 1996 Družstvo umělecké výroby Granát Turnov. Je vysoká 25 centimetrov, osadená českými granátmi a váži 700 gramov. Jej autorkou je akademická sochárka Helena Hrabová.
Už pár dní pred finálovým večerom je známy nový, v poradí piaty člen Siene slávy. Do Siene slávy vstúpia Jan a František Nedvědovci za ich prínos českej hudbe. Doplnia tak umelcov z predchádzajúcich ročníkov, ktorými sú Jiří Suchý (v roku 2022), Václav Neckář (2023), Marta Kubišová (2024) a Vladimír Mišík (2025).
Pôjde už o 28. udeľovanie ocenení v novodobej histórii samostatnej Českej republiky. Túto stále populárnu anketu organizuje TV Nova. Hlasovanie prebehlo od 9. septembra do 15. novembra. Moderátormi večera bude už po šiestykrát osvedčená dvojica Aleš Háma a Ondřej Sokol. Zlatú pozíciu z minulého roka obhajujú v hlavných kategóriách Ewa Farna, Václav Noid Bárta a skupina Kabát, kategóriu hip-hop & rap vyhral Calin.
Sošku slávika pre ocenených vyrába od roku 1996 Družstvo umělecké výroby Granát Turnov. Je vysoká 25 centimetrov, osadená českými granátmi a váži 700 gramov. Jej autorkou je akademická sochárka Helena Hrabová.