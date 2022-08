Anne Hecheovú odpojili od prístrojov, stala sa darkyňou orgánov

Los Angeles 16. augusta (TASR) - Americkú herečku Anne Hecheovú v nedeľu "pokojne odpojili od prístrojov" po tom, ako sa našiel vhodný príjemca orgánov. V pondelok to potvrdila jej hovorkyňa Holly Bairdová, ktorú cituje spravodajská stanica BBC News.



K odpojeniu došlo dva dni po tom, ako Hecheovú oficiálne vyhlásili za klinicky mŕtvu v dôsledku závažných poranení mozgu, ktoré utrpela pri dopravnej nehode v Los Angeles.



Hecheová, ktorá sa preslávila snímkami "Donnie Brasco" a "Šesť dní, sedem nocí" i vzťahom s moderátorkou Ellen DeGeneresovou, bola v kóme od 5. augusta, keď svojím vozidlom narazila do domu.



Telo udržiavali pomocou prístrojov až do nedele, kým v súlade s jej želaním skúmali možnosti na darovanie orgánov. Bezprostredne nebolo známe, koľko alebo ktoré orgány budú darované, ale chirurgovia boli v nedeľu pripravení vykonať transplantácie.



Predbežné testy krvi Hecheovej vyšli na narkotiká pozitívne, čo viedlo k vyšetrovaniu trestného činu pod vplyvom omamných látok. Vyšetrovanie i snahy o vznesenie obvinenia však podľa polície úrady zastavili po tom, ako bola vyhlásená za mŕtvu.



Podľa nemenovaných policajných zdrojov mala 53-ročná herečka pozitívny test na kokaín a fentanyl, ktorý sa v klinických podmienkach používa na tíšenie bolesti. Prítomnosť fentanylu v krvi mohla byť aj dôsledkom nemocničnej liečby.



Hecheová bola matkou dvoch synov - Homera (2002), ktorého otcom je kameraman Coleman Laffoon, a Atlasa (2009), ktorého splodila s hercom Jamesom Tupperom. S oboma mužmi sa rozišla.