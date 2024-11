ANO navrhlo odvolať šéfku Poslaneckej snemovne českého parlamentu

Praha 27. novembra (TASR) - České opozičné hnutie ANO podalo návrh na odvolanie Markéty Pekarovej Adamovej z postu predsedníčky Poslaneckej snemovne. Podľa premiéra Petra Fialu na to nie je žiadny dôvod a ide len o ďalší krok, ktorým hnutie ANO deštruuje politickú kultúru v snemovni. Ak by toto správanie koalícia ďalej tolerovala, podľa neho hrozí, že sa kvalita demokracie v ČR zníži, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Hlasy potrebné na mimoriadnu schôdzu k odvolaniu Markéty Pekarovej Adamovej z čela Poslaneckej snemovne odovzdané. Pripojili sme aj návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k platom politikov, pretože rast o sedem percent navrhnutý koalíciou je nehoráznosť. Požadujeme zmraziť," komentovala svoju fotografiu s podpísaným návrhom na sociálnej sieti X šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Dodala, že pre obe požiadavky urobí hnutie maximum.



Zámer odvolať Pekarovú Adamovú zdôvodňuje jej správaním, ktoré je podľa nej bezprecedentné a nie je v súlade s rokovacím poriadkom. Niektoré schôdze podľa hnutia riadila v prospech koalície a nie nadstranícky. Pekarová Adamová už pri oznámení tohto zámeru minulý týždeň uviedla, že poslanci budú opäť len mrhať čas, počas ktorého by radšej mohli riešiť skutočné problémy občanov.



Fiala na podanie návrhu v stredu reagoval slovami, že ide o porušovanie všetkých konsenzov, ktoré v snemovni existujú, a je to len ďalší krok, ktorým hnutie ANO deštruuje politickú kultúru, ktorá kedysi v Poslaneckej snemovni bola. "Toto je súčasť boja, ktorý si hnutie ANO zvolilo - kde obeťou nie je vládna koalícia, ktorá má v Poslaneckej snemovni väčšinu, ale politická kultúra. Ak to budeme pripúšťať ďalej, riskujeme zníženie kvality demokracie v ČR," podotkol.



Dodal, že takýto postup je preňho neprijateľný. "Už v minulom funkčnom období som si myslel, že to v Poslaneckej snemovni nemôže byť horšie, ale môže. To, čo sa tam teraz deje, je neobvyklé v kontexte iných krajín, s ktorými sa chceme porovnávať," myslí si český premiér.



Na odvolanie Pekarovej Adamovej podľa neho nie je žiadny dôvod. "Zvláda vedenie Poslaneckej snemovne s veľkou dôstojnosťou, eleganciou a spravodlivým prístupom ku všetkým, čo nie je jednoduché pri tom, čo sa v snemovni odohráva," povedal Fiala. Dodal, že na "také brutálne útoky" na parlamentnú kultúru je potrebné adekvátne reagovať. Zatiaľ nespresnil, ako sa k tomu koalícia postaví.







