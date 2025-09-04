< sekcia Zahraničie
ANO predstavilo program pre voľby, podľa Babiša dokážu všetko splniť
Ak sa dostanú do budúcej vlády, chcú sa zamerať na lacnejšie energie pre všetkých a odmietnuť emisné povolenky ETS2.
Autor TASR
Praha/Ostrava 4. septembra (TASR) - České opozičné hnutie ANO predstavilo vo štvrtok v Ostrave svoj program pre nadchádzajúce voľby a odštartovalo tak horúcu fázu kampane. Medzi jeho piatimi prioritami sú lacnejšie energie, dostupné bývanie, funkčné zdravotníctvo či bezpečnosť. Predseda hnutia Andrej Babiš zdôraznil, že všetky sľuby dokážu naplniť a vedia na ne zaistiť financie. Dodal, že po pondelkovom útoku je plný sily a bude v kampani pokračovať, informuje spravodajkyňa TASR.
Babiš v úvode povedal, že prijal ospravedlnenie od muža, ktorý ho v pondelok na stretnutí s voličmi udrel barlou do hlavy. Zopakoval, že násilie do politiky nepatrí. „Chápem, že útočník podľahol nepravdivým informáciám, ale prosím všetkých, zachovajme si slušnosť a rešpekt... Som plný sily a energie a budem pokračovať v pôvodnom programe,“ zdôraznil.
V prejave kritizoval mnohé kroky súčasnej vlády, ktoré počas štyroch rokov urobila. Krajinu podľa neho zanechala v oveľa horšom stave než predtým. Zdôraznil, že Česko chce s hnutím ANO opäť dostať medzi najúspešnejšie štáty Európy. „Rozumieme zahraničnej politike a diplomacii, ktorá má byť založená na ekonomických záujmoch našej krajiny, občanov, firiem, na dobrých vzťahoch s našimi susedmi a na silnom zoskupení V4,“ povedal Babiš. Členstvo v EÚ je podľa neho predovšetkým bojom za záujmy českých občanov a obranou proti reguláciám prichádzajúcim z Bruselu.
Ak sa dostanú do budúcej vlády, chcú sa zamerať na lacnejšie energie pre všetkých a odmietnuť emisné povolenky ETS2. Chcú skrátiť čakacie lehoty na zdravotné zákroky, zamerať sa na prevenciu rakoviny, dostatok liekov a duševné zdravie. Okrem toho plánujú tiež zrýchliť stavebné konanie a pre mladých a kľúčové profesie chcú zaistiť štátnu podporu na hypotéky. Plánujú obnoviť valorizácie dôchodkov a zastropovať vek odchodu do dôchodku na 65 rokoch. V oblasti bezpečnosti chcú presadiť prísny azylový zákon založený na princípe nulovej tolerancie nelegálnej migrácie.
Podľa prvého podpredsedu hnutia Karla Havlíčka bude kľúčové obnoviť dôveru ľudí v štát a štátne inštitúcie, teda prestať klamať, rozdeľovať spoločnosť či strašiť. Poslankyňa Alena Schillerová dodala, že nechcú prijať euro, lebo česká koruna je podľa jej slov kľúčom k českej suverenite. Plánujú zrušiť niektoré ministerstvá či zmraziť platy politikov.
Hnutie podľa slov Babiša ponúka konkrétne ciele a splniteľné veci, nie plané sľuby. „Nesľubujeme nič, čo nedokážeme splniť. Vieme, kde na to zoberieme,“ podotkol šéf ANO a menoval napríklad zníženie daňovej medzery DPH, dôsledné vyberanie daní, eliminovanie práce načierno či znovuzavedenie elektronickej evidencie tržieb (EET). Každý rok chcú na prevádzke štátu ušetriť päť percent. Ďalšie zdroje podľa Babiša získajú podporou dlhodobého hospodárskeho rastu.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)