ANO, SPD a Motoristi podpísali koaličnú zmluvu
Autor TASR,aktualizované
Praha 3. novembra (TASR) - Subjekty vznikajúcej českej vlády - hnutie ANO, SPD a strana Motoristi sebe - v pondelok podpísali koaličnú zmluvu. Stalo sa tak mesiac po voľbách do Poslaneckej snemovne a krátko pred začiatkom ustanovujúcej schôdze dolnej komory, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Za hnutie ANO zmluvu podpísal jeho predseda Andrej Babiš a šéfka poslaneckého klubu hnutia Taťána Malá, za hnutie SPD jeho predseda Tomio Okamura a šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a za stranu Motoristi sebe jej predseda Petr Macinka a šéf poslaneckého klubu strany Boris Šťastný.
Všetkých 108 poslancov vznikajúcej koalície ešte musí podpísať dodatok koaličnej zmluvy, čím sa zaviažu dodržiavať všetko, čo z nej vyplýva vrátane voľby predsedu Poslaneckej snemovne, ktorého post na základe dohody pripadol hnutiu SPD. Tvoriaca sa vláda už avizovala, že na tento post spoločne nominuje Okamuru.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
