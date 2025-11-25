< sekcia Zahraničie
ANO, SPD a Motoristi schválili personálne nominácie na členov vlády
V stredu ich predseda hnutia ANO Andrej Babiš osobne odovzdá prezidentovi Petrovi Pavlovi.
Autor TASR
Praha 25. novembra (TASR) - Vznikajúca koalícia hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe v utorok na rokovaní koaličnej rady schválila personálne nominácie na ministrov do budúcej českej vlády. V stredu ich predseda hnutia ANO Andrej Babiš osobne odovzdá prezidentovi Petrovi Pavlovi. Babiš to uviedol po rokovaní koaličnej rady, konkrétne mená však komentovať nechcel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Máme dohodu s pánom prezidentom, že mu zajtra predstavím návrh koaličnej vlády a pán prezident si potom pozve tých navrhnutých kandidátov,“ povedal šéf ANO. Potom to závisí od pána prezidenta, ako rýchlo tie rozhovory absolvuje... Dúfam, že to skončí tak, aby som sa mohol zúčastniť na zasadnutí Európskej rady 18. a 19. decembra. Programové vyhlásenie vlády by potom bolo na začiatku januára a následne tiež žiadosť o dôveru,“ dodal.
Na otázku, kedy predstaví riešenie konfliktu záujmov, novinárom odpovedal, aby sa nechali prekvapiť na štvrtkovej mimoriadnej schôdzi Poslaneckej snemovne, ktorá sa bude týkať práve tejto záležitosti.
Predseda snemovne Tomio Okamura v utorok ešte pred schôdzkou koaličnej rady uviedol, že Babiš by podľa ideálneho harmonogramu mal riešenie svojho konfliktu záujmov predstaviť do polovice decembra a následne by ho mal prezident vymenovať za premiéra.
Pavel už skôr uviedol, že rýchlosť ďalšieho vývoja závisí od toho, kedy Babiš predstaví riešenie svojho konfliktu záujmov. Bez toho ho vymenovať za predsedu vlády nechce.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
