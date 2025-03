Anonym ponúka odmenu za informácie o hongkonskom aktivistovi

Canberra 18. marca (TASR) - Austrálska vláda v utorok vyjadrila znepokojenie nad anonymnými listami, ktoré ponúkajú vysoké odmeny za informácie o hongkonskom aktivistovi Kevinovi Yamovi, ktorý dlhodobo žije v Melbourne. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"Austrálska vláda nebude tolerovať špehovanie, obťažovanie alebo zastrašovanie jedincov alebo ich rodinných členov v Austrálii. Podkopáva to našu národnú suverenitu, bezpečnosť a ochranu Austrálčanov," uviedla hovorkyňa ministerky zahraničných vecí Penny Wongovej. "Naše obavy sme smerovali priamo na čínske a hongkonské úrady," dodala.



Austrálsky občan Kevin Yam je právnik a aktivista bojujúci za demokratický Hongkong. V anonymnom liste bola sľúbená odmena jeden milión hongkonských dolárov (približne 116 tisíc eur) každému, kto o ňom poskytne informácie alebo "ho zoberie do Hongkongu alebo na austrálsku metropolitnú políciu". Súčasťou listu bola Yamova fotografia a zoznam údajných zločinov proti národnej bezpečnosti.



Listy boli doručené do domov v meste Melbourne susediacich s miestami spájanými s aktivistom. Yam na sociálnych sieťach uviedol, že bude naďalej žiť "každodenným životom". "Nevrátim sa dobrovoľne do Hongkongu, kým nebude slobodný. Nezabijem sa," dodal.



Čína v utorok vyjadrila "silnú nespokojnosť a rozhodný odpor" voči "austrálskemu zasahovaniu do hongkonského práva". "Záležitosti Hongkongu sú vnútornými záležitosťami Číny a nepripúšťame žiadne zasahovanie vonkajších síl. Čína vyzýva Austráliu rešpektovať čínsku suverenitu," uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničia Mao Ningová.



Listy s žiadosťou o informácie o Yamovi boli anonymné, ale uvádzali emailovú adresu na hongkonskú políciu. Kevin Yam strávil v Hongkongu dve desaťročia a vrátil sa do Austrálie v roku 2022.