ANSA: Taliansko chce po vojne vyslať do Hormuzského prielivu i fregatu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Rím 24. apríla (TASR) - Okrem dvoch mínoloviek je Taliansko pripravené vyslať v rámci prípadnej misie na vyčistenie Hormuzského prielivu po konci vojny aj jednu fregatu. Informáciu priniesla v piatok agentúra ANSA s odvolaním sa na oboznámené zdroje, píše TASR.

Fregata podľa zdrojov momentálne kotví v talianskom prístave a je k dispozícii na nasadenie v prípade potenciálnej odmínovacej operácie v Hormuzskom prielive spoločne s dvoma mínolovkami a eskortnou a logistickou jednotkou.

Na nasadenie je podľa zdrojov potrebné splniť tri podmienky - uzavreté prímerie vo vojne na Blízkom východe, udelený medzinárodný mandát a schválenie talianskym parlamentom.

Veliteľ talianskeho vojenského námorníctva admirál Giuseppe Berutti Bergotto v stredu vyhlásil, že Taliansko plánuje po ukončení vojny medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom poslať štyri lode na pomoc s odmínovaním Hormuzského prielivu.

Rozvážne plánovanie, ktoré zaviedol náčelník štábu, počíta so skupinou dvoch mínoloviek s eskortnou jednotkou a logistickou jednotkou, čo nám umožní predĺžiť obdobie nasadenia,“ uviedol v stredu Bergotto.

Celkovo štyri lode. Samozrejme, nepôjdeme tam sami. Pôjdeme ako súčasť medzinárodnej koalície, aj iné krajiny pošlú mínolovky. V Európe sú to Francúzsko, Spojené kráľovstvo a spoločná skupina Holandska a Belgicka,“ dodal.
