ANSA: Zdravotný stav Benedikta XVI. je vážny, ale stabilný

Rím 29. decembra (TASR) – Zdravotný stav emeritného pápeža Benedikta XVI. sa počas uplynulej noci nezmenil. Je vážny, no stabilný, uviedla vo štvrtok talianska tlačová agentúra ANSA. Táto správa prišla deň po tom, ako pápež František vyzval veriacich, aby sa modlili za jeho "veľmi chorého" 95-ročného predchodcu, informuje TASR.



ANSA sa odvolala na zdroje, ktoré sú v kontakte s niekdajším kláštorom Matka Cirkev (monasterium Mater Ecclesiae) vo Vatikáne. V tom Benedikt XVI. od odstúpenia v roku 2013 žije pomerne v ústraní a medzičasom pod stálym dohľadom lekárov.



Oficiálne oznámenia Vatikán zatiaľ vo štvrtok nezverejnil. V stredu však potvrdil, že zdravotný stav Benedikta XVI. sa v posledných hodinách zhoršil a že ho navštívil aj jeho nástupca.



František sa v stredu postaral o rozruch, keď počas generálnej audiencie povedal, že jeho predchodca je "veľmi chorý", a vyzval na modlitby zaňho. U mnohých to vyvolalo dojem, že Benedikt XVI. by mohol zomierať, napísala agentúra DPA.



Benedikt XVI. v roku 2013 ako prvý pápež po šiestich storočiach dobrovoľne odstúpil z funkcie. Abdikáciu odôvodnil pokročilým vekom a tým, že už nemá dostatok síl na ďalšie vykonávanie povinností najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi. Bývalého nemeckého kardinála Josepha Ratzingera zvolili za pápeža v roku 2005.