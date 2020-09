Anschober: Očkovanie proti COVID-19 v EÚ by sa mohlo začať v januári

Viedeň 1. septembra (TASR) - Rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober v utorok povedal, že s očkovaním proti koronavírusu SARS-CoV-2 by sa v Európskej únii mohlo začať v januári 2021, informovala agentúra DPA.



Tento cieľ podľa Anschobera závisí od toho, či sa podarí naplniť záväzky vyplývajúce z dohody o dodávke vakcíny medzi spoločnosťou AstraZeneca a Európskou komisiou. Druhou podmienkou je podľa neho to, či spoločnosť získa dostatočne včas povolenie, na základe ktorého môže byť vakcína uvedená na trh.



Európska komisia 27. augusta oznámila, že EÚ podpísala s britskou farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca dohodu o dodávke 400 miliónov dávok potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Táto vakcína, ktorú AstraZeneca vyvíja v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, je v súčasnosti vo fáze klinických testov.



Na základe dohody so spoločnosťou AstraZeneca by Rakúsko dostalo približne 600.000 kusov vakcíny na zaočkovanie 300.000 ľudí.



EK pokračuje v rokovaniach o dodávkach vakcín aj s ďalšími výrobcami, ako sú Sanofi-GSK, Johnson&Johnson, Curevac či Moderna.