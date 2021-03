Anschober: Rakúsko sa nachádza v tretej vlne pandémie

Viedeň 19. marca (TASR) - Rakúsko sa nachádza v tretej vlne pandémie nového koronavírusu. Povedal to v piatok na tlačovej konferencii tamojší minister zdravotníctva Rudolf Anschober, ktorý upozornil na stúpajúci počet nakazených, hospitalizovaných i úmrtí. Informovala o tom agentúra APA.



"Áno, celá Európa je medzičasom v tretej vlne - aj my," uviedol Anschober. "V niektorých regiónoch nastala situácia, ktorú považujem skutočne za vážnu čo sa týka stavu na oddeleniach intenzívnej medicíny," poznamenal. "Nie je to exponenciálny nárast (nakazených), ale lineárny, ktorý veľmi konštantne stúpa,"> vysvetlil. Ak tento trend bude pokračovať, nastane podľa neho "celkom alarmujúca situácia".



O tom, či Rakúsko čaká sprísnenie opatrení, sa Anschober vyjadrovať nechcel. Rozhodnúť sa o tom má až na pondelňajších rokovaniach vlády, odborníkov, premiérov spolkových krajín a opozície.



Anschober vyjadril spokojnosť s počtom dosiaľ zaočkovaných Rakúšanov. Vakcínu proti koronavírusu dostalo doteraz 1,2 milióna ľudí, pričom prvá dávka bola podaná 11,5 percenta oprávnených osôb. Cieľom je, aby boli do prelomu júna a júla zaočkované dve tretiny ľudí. V apríli, máji a júni má byť do Rakúska distribuovaných takmer šesť miliónov dávok vakcín.



Rakúsko hlásilo za štvrtok prírastok 3515 nakazených, ako vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva. Už tretí deň po sebe tak pribudlo vyše 3000 nových prípadov. Týždňová incidencia nakazených na 100.000 obyvateľov predstavuje 225. Z 1834 hospitalizovaných pacientov je 397 na jednotkách intenzívnej starostlivosti - obe tieto hodnoty vzrástli v priebehu týždňa o 14 percent. V piatok pribudlo i 42 ďalších obetí koronavírusu, čím ich doterajší počet stúpol na 9024. Počet aktívnych prípadov nákazy po prvý raz tento rok prekročil hranicu 30.000, ktorá bola naposledy zaznamenaná tesne pred Vianocami.