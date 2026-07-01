< sekcia Zahraničie
Anthropic tvrdí, že vláda USA zrušila obmedzenia na jeho AI modely
Anthropic 12. júna oznámil, že zablokoval prístup k nedávno predstaveným modelom umelej inteligencie Fable 5 a Mythos 5.
Autor TASR
Washington/San Francisco 1. júla (TASR) - Americká spoločnosť Anthropic v noci na stredu uviedla, že čoskoro začne obnovovať prístup ku svojim najpokročilejším modelom umelej inteligencie (AI) Fable 5 a Mythos 5, keďže americká vláda už zrušila exportné obmedzenia uvalené z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Dostali sme oznámenie, že Ministerstvo obchodu zrušilo vývozné obmedzenia týkajúce sa modelov Claude Fable 5 a Mythos 5. Prístup začneme obnovovať už zajtra,“ uviedla spoločnosť Anthropic na sieti X.
Anthropic 12. júna oznámil, že zablokoval prístup k nedávno predstaveným modelom umelej inteligencie Fable 5 a Mythos 5. Dôvodom bolo nariadenie americkej vlády o kontrole exportu, ktorá sa odvolávala na národnú bezpečnosť. Oba modely spoločnosť označovala za špičku v odvetví.
Model Mythos je mimoriadne silný najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Dokáže odhaľovať softvérové zraniteľnosti, z ktorých niektoré mohli zostať neobjavené celé desaťročia. Doteraz túto schopnosť využívali americké úrady a vybrané firmy na posilnenie bezpečnosti svojich systémov. Zároveň však existujú obavy, že takáto technológia by sa v nesprávnych rukách mohla stať nebezpečnou kybernetickou zbraňou.
Americký minister obchodu Howard Lutnick podľa portálu Politico v liste adresovanom Anthropicu minulý týždeň uviedol, že spoločnosť spolupracovala s americkou vládou na odstránení rizík spojených s jej AI modelmi.
„Dostali sme oznámenie, že Ministerstvo obchodu zrušilo vývozné obmedzenia týkajúce sa modelov Claude Fable 5 a Mythos 5. Prístup začneme obnovovať už zajtra,“ uviedla spoločnosť Anthropic na sieti X.
Anthropic 12. júna oznámil, že zablokoval prístup k nedávno predstaveným modelom umelej inteligencie Fable 5 a Mythos 5. Dôvodom bolo nariadenie americkej vlády o kontrole exportu, ktorá sa odvolávala na národnú bezpečnosť. Oba modely spoločnosť označovala za špičku v odvetví.
Model Mythos je mimoriadne silný najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Dokáže odhaľovať softvérové zraniteľnosti, z ktorých niektoré mohli zostať neobjavené celé desaťročia. Doteraz túto schopnosť využívali americké úrady a vybrané firmy na posilnenie bezpečnosti svojich systémov. Zároveň však existujú obavy, že takáto technológia by sa v nesprávnych rukách mohla stať nebezpečnou kybernetickou zbraňou.
Americký minister obchodu Howard Lutnick podľa portálu Politico v liste adresovanom Anthropicu minulý týždeň uviedol, že spoločnosť spolupracovala s americkou vládou na odstránení rizík spojených s jej AI modelmi.