Antifašistickí demonštranti poškodili pobočku demokratov v Portlande

Portland 21. januára (TASR) - Protivládni a antifašistickí demonštranti poškodili v stredu centrálu Demokratickej strany USA v meste Portland a dostali sa aj do potýčok s miestnou políciou. Demonštrovali proti novému americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi a žiadali tiež ukončenie policajného násilia, informovala agentúra Reuters.



Polícia informovala, že na mieste zadržala osem ľudí vo veku 18-38 rokov, a to pre podozrenie z výtržníctva, vyvolávania nepokojov a ďalších prečinov.



Na sociálnych sieťach sa objavili fotografie zachytávajúce demonštrantov v čiernom oblečení so zahalenými tvárami, ako rozbíjajú okná a presklené dvere pobočky Demokratickej strany, na ktorú nasprejovali anarchistický znak a prekryli ním symbol demokratov.



"Nechceme Bidena. Chceme pomstu za policajné vraždy, imperialistické vojny a fašistické masakry," hlásal transparent, s ktorým pochodovali.



Predtým, než demonštrovali pri pobočke demokratov, sa zhruba 150 protestujúcich dostalo do potýčok s policajtmi na bicykloch. Vážne zranenia však z miesta neboli hlásené.



Polícia pri proteste skonfiškovala niekoľko dlhých tyčí aj jeden dlhý nôž. Na rozohnanie davu použila dymovnicu.



Portland ležiaci v americkom štáte Oregon sa po májovej násilnej smrti Afroameričana Georgea Floyda pri zatýkaní policajtmi stal epicentrom hnutia Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží), ale aj anarchistických či antifašistických demonštrácii. Tie sú občas sprevádzané aj protidemonštráciami pravicových radikálov či prívržencov exprezidenta Donalda Trumpa. Demonštrácie majú často násilný priebeh.