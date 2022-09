Antigua a Barbuda plánuje referendum o tom, či sa stane republikou

Saint John's 11. septembra (TASR) - Ostrovná krajina Antigua a Barbuda, kde je v súčasnosti hlavou štátu britský panovník, plánuje usporiadať referendum o tom, či sa stane republikou. TASR správu prevzala v nedeľu z webovej stránky stanice BBC.



Premiér krajiny Gaston Browne povedal, že príslušné referendum by sa mohlo konať v priebehu najbližších troch rokov. Zdôraznil, že nejde o "nepriateľský krok". Referendum plánuje predložiť v prípade, že bude na budúci rok opätovne zvolený do funkcie.



Premiér predtým potvrdil nového britského panovníka Karola III. za hlavu štátu svojej krajiny, ktorá je členom Spoločenstva národov (Commonwealth).



Browneho strane v súčasnosti patrí 15 zo sedemnástich kresiel v dolnej komore parlamentu krajiny. Premiér však pripustil, že väčšina obyvateľov o takéto referendum neprejavila záujem.



Podobné referendum v nedeľu vylúčila Austrália, pripomína BBC. Austrálsky premiér Anthony Albanese v rozhovore pre stanicu Sky News povedal, že počas svojho prvého trojročného funkčného obdobia nezrealizuje referendum o tom, či by sa Austrália mala stať republikou.



Britský kráľ Karol III. je okrem Spojeného kráľovstva oficiálnou hlavou štátu aj v 14 ďalších krajinách zo Spoločenstva národov vrátane ostrovného štátu Antigua a Barbuda, dodáva BBC.



Táto krajina sa nachádza na viacerých ostrovoch v oblasti Karibského mora a Atlantického oceánu.