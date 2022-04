Antigua chce pomôcť Británii so zadržiavaním Abramovičových jácht

Luxusná jachta "Solaris", ktorá patrí ruskému podnikateľovi Romanovi Abramovičovi sa plaví neďaleko prístavu tureckého letoviska Bodrum v Egejskom mori 21. marca 2022. Foto: TASR/AP

Miami 1. apríla (TASR) - Karibský ostrovný štát Antigua a Barbuda je ochotný pomôcť Británii so zadržiavaním jácht vlastnených ruským oligarchom Romanom Abramovičom, ktorý sa nachádza na britskom sankčnom zozname. Informovala o tom ostrovná krajina a dodala, že Spojené kráľovstvo musí žiadať o takúto pomoc prostredníctvom medzinárodnej zmluvy. Správu v piatok priniesla tlačová agentúra Reuters.Denník The Financial Times ako prvý informoval, že plavidlá Halo a Garcon, v súčasnosti zakotvené v Antigue a Barbude, vlastní Abramovič cez spoločnosť so sídlom na Britských Panenských ostrovoch, ktorá je na sankčnom zozname Británie.Antigua samotná v žiadnom prípade nemôže zhabať alebo zadržať plavidlá, pretože nie sú spájané so žiadnymi zločinmi spáchanými v tejto krajine, uviedol veľvyslanec karibského štátu v USA Ronald Sanders.Ak to má karibský štát urobiť, vyžaduje si to oficiálnu žiadosť opierajúcu sa o zmluvu o vzájomnej právnej pomoci medzi oboma krajinami, čo je bežný mechanizmus, ako štáty navzájom spolupracujú, keď potrebujú vynútiť zákony.dodal Sanders v telefonickom interview.vysvetlil Sanders.V liste zaslanom 29. marca Britskými Panenskými ostrovmi vláde Antiguy a Barbudy, ktorý mala možnosť vidieť aj agentúra Reuters, sa uvádza, že Abramovič je majiteľom firmy Wenham Overseas Limited.Reutersu sa nepodarilo získať vyjadrenie od firmy ani od Abramoviča, ktorý sa v utorok prekvapujúco objavil na mierových rozhovoroch v tureckom Istanbule, zameraných na ukončenie vojny Ruska na Ukrajine.Superjachty spájané s Abramovičom, v celkovej odhadovanej hodnote 1,2 miliardy dolárov, sú od minulého týždňa zakotvené aj na juhozápade Turecka.Západné vlády uvalili sankcie na Abramoviča a niekoľko ďalších ruských oligarchov, keďže sa snažia izolovať ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho spojencov za inváziu na Ukrajine.