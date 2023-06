Ostrovný štát Antigua povolil pestovať marihuanu na náboženské účely

St. John's 2. júna (TASR) - Ostrovný štát Antigua a Barbuda sa v máji stal prvým v Karibiku, ktorý komunite rastafariánov udelil právo pestovať a užívať marihuanu na náboženské účely. Ako je známe, v ich náboženstve sa marihuana považuje za posvätnú, uviedla vo svojej správe agentúra AP.



Predseda vlády Antiguy a Barbudy Gaston Browne odovzdal zástupcom komunity osvedčenia na pestovanie vydané Úradom pre liečivé konope (MCA).



"Som presvedčený, že ako inštitúciu založenú na viere by vašu komunitu mali všetci rešpektovať," povedal pri tejto príležitosti premiér, ktorý súčasne ocenil spoločenstvo rastafariánov za jeho dlhoročnú schopnosť odolávať reštrikciám a prenasledovaniu.



Ako pripomenula agentúra AP, rastafariáni na celom svete boli desaťročia prenasledovaní a väznení za rituálne užívanie marihuany.



Keďže verejná mienka a politika na celom svete sa naďalej mení smerom k legalizácii marihuany na lekárske i rekreačné účely, rastafariáni požadujú väčšiu ochranu, aby sa obmedzilo ich prenasledovanie a zabezpečila sa sloboda vyznávania ich náboženského presvedčenia, doplnila AP.



Riaditeľ MCA Daven Joseph vyzdvihol primát Antiguy a Barbudy ako prvej krajiny Karibiku, ktorá uzákonila použitie marihuany na náboženské účely. Dodal, že Antigua a Barbuda bude teraz "majákom ľudských práv pre hnutie rastafariánov v Karibiku."



Premiér Browne v piatkovom exkluzívnom rozhovore pre agentúru Associated Press uviedol, že v novej situácii, ktorá vznikla na Antigue a Barbude, je potrebná väčšia spolupráca medzi jeho vládou a rastafariánmi v oblastiach, ako je rozvoj konopného priemyslu a v poľnohospodárstve - a to aj v záujme zaistenia potravinovej bezpečnosti v ostrovnom štáte.



Dodal tiež, že by uvítal, keby spoločenstvo rastafariánov pomohlo pri prevencii užívania marihuany mládežou na Antigue a Barbude.



Vláda a MCA uviedli, že je veľmi dôležité, aby komunita rastafari mohla čerpať ekonomické výhody z rozvíjajúceho sa odvetvia pestovania marihuany na liečebné účely, keďže už niekoľko desaťročí sú jej príslušníci zástancami liečivých účinkov tejto byliny.



Rastafariánstvo je spirituálne hnutie s africkými koreňmi, ktoré vzniklo z kresťanstva v 30. rokoch 20. storočia na Jamajke. Prívrženci rastafariánstva uctievajú niekdajšieho cisára Etiópie Haileho Selasieho I. ako Božie prevtelenie a jeho narodenie považujú za druhý Kristov príchod na Zem.



Do povedomia širšej verejnosti sa rastafariánstvo dostalo hlavne ako vierovyznanie, ktoré používa marihuanu na duchovné účely a je späté s hudobným žánrom reggae. Jeho najznámejším predstaviteľom je jamajský spevák a aktivista známy ako Bob Marley.



Komunity rastafariánov možno nájsť v Karibiku, Afrike, Spojenom kráľovstve, Európe, USA a iných častiach sveta.