Antisalviniovské Sardinky sa zídu na zatiaľ svojom najväčšom proteste

Rím 14. decembra (TASR) - Nové talianske občianske hnutie Sardinky, ktoré vzniklo ako reakcia na lídra ultrapravicovej opozície Mattea Salviniho, má v priebehu sobotného odpoludnia usporiadať svoju doposiaľ najväčšiu demonštráciu. Píše o tom agentúra DPA.



Organizátori dúfajú, že na veľké rímske námestie Piazza San Giovanni - kde sa už tradične konávajú politické mítingy - sa im podarí prilákať najmenej 100.000 ľudí.



"Dozrel čas na to, aby už ľudia prestali nečinne sedieť doma: je čas, aby zaujali stanovisko," povedal tento týždeň pre verejnoprávnu televíziu RAI jeden zo zakladateľov Sardiniek, Mattia Santori.



Hnutie odštartovalo svoju činnosť 14. novembra v Bologni, kde sa na námestí natlačili na seba ako sardinky tisíce ľudí a demonštrovali proti - podľa ich názoru - rozvratníckej a nenávistnej rétorike Salviniho protiimigračne zameranej Ligy Severu.



Odvtedy sa s rovnakým cieľom začali aj v ďalších talianskych mestách podobným spôsobom zhromažďovať desiatky protestujúcich, čím sa Sardinky stali stredobodom politických debát v krajine.



Sardinky založil Santori spolu so svojimi tromi priateľmi. Hnutie nemá oficiálne vzťahy so žiadnou politickou stranou a ľudia na jeho zhromaždeniach zvyčajne spievajú pieseň protifašistických talianskych partizánov Bella Ciao.



Napriek rastúcej popularite Sardiniek však prieskumy verejnej mienky v Taliansku stále vedie Liga Severu. Tá dokonca môže budúci mesiac v komunálnych voľbách v tradične ľavicovej bašte Emilia-Romagna dosiahnuť podľa politických analytikov historické víťazstvo.