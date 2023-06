Nemecko zaznamenalo minulý rok 2480 útokov spojených s antisemitizmom

Berlín 27. júna (TASR) - Nemecko vlani zaznamenalo 2480 incidentov spojených s antisemitizmom, teda v priemere sedem denne. Aj keď ide o mierny pokles v porovnaní s rokom 2021, keď evidovali celkovo 2773 incidentov, minulý rok zaznamenali deväť mimoriadne násilných zločinov antisemitskej povahy – najviac od začiatku celoštátnej evidencie v roku 2017. Vyplýva to z výročnej správy Strediska pre výskum a informácie o antisemitizme (RIAS). TASR správu prevzala z agentúry AP.



Medzi prípady extrémneho násilia patrí aj streľba na dom bývalého rabína vlani v novembri vedľa bývalej synagógy v Essene, pripomína AP. Prokuratúra vyšetruje tento a ďalšie dva prípady pre podozrenie, že do nich mohli byť zapojené iránske Revolučné gardy.



Podľa šéfa RIAS Benjamina Steinitza sú to však predovšetkým každodenné situácie, v ktorých sú Židia konfrontovaní s antisemitizmom. AP dodáva, že takéto incidenty sa môžu odohrať na ceste domov z práce, vo verejnej doprave alebo na koncerte, pričom majú často rôzne politické pozadie, ktoré môže zahŕňať aj spochybňovanie holokaustu, v ktorom nemeckí nacisti a ich spojenci zavraždili šesť miliónov európskych Židov.



Každý piaty prípad antisemitizmu má konšpiračné pozadie, píše sa vo výročnej správe od RIAS. Incidenty s pozadím pravicového extrémizmu figurujú v 13 percentách zaznamenaných prípadov, zatiaľ čo 53 percent incidentov nebolo možné jednoznačne spojiť s konkrétnym politickým pozadím.



Felix Klein, splnomocnenec nemeckej vlády pre boj proti antisemitizmu, poukázal na incidenty spojené s antisemitizmom práve v kultúrnom sektore. Minulý rok v reakcii na verejné pobúrenie odstúpil z funkcie šéf výstavy "Documenta fifteen", ktorá zahŕňala prvky antisemitizmu. Ako dodal Klein, k mnohým prípadom antisemitizmu dochádza pod prahom verejnej pozornosti.