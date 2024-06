Antisemitizmus v Nemecku vlani vzrástol o vyše 80 percent

Berlín 25. júna (TASR) - Počet antisemitských incidentov v Nemecku vlani vzrástol o 83 percent, oznámila v utorok organizácia RIAS. Prudký nárast zaznamenala po začiatku operácie izraelskej armády v Pásme Gazy v reakcii na októbrový útok radikálov palestínskeho hnutia Hamas na židovský štát. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry Reuters.



Zhruba polovica zo 4782 zaznamenaných antisemitských incidentov súvisela s protiizraelským aktivizmom, pričom mnohé z nich sa týkali relativizácie alebo popierania holokaustu.



Hoci je antisemitizmus celosvetovo na vzostupe, v Nemecku, kde sú židovské inštitúcie pod prísnou policajnou ochranou, ide o mimoriadne citlivú tému. Podľa kritikov vrátane popredných nemeckých intelektuálov židovského pôvodu to viedlo k tomu, že nemecké úrady ani médiá dostatočne nerozlišujú medzi antisemitizmom a kritikou Izraela a v dôsledku toho obmedzujú slobodu prejavu.



Nemecký kancelár Olaf Scholz niekoľko dní po útoku Hamasu zopakoval myšlienku, že bezpečnosť Izraela je pre Nemecko záležitosťou "štátneho záujmu".



Ako príklady antisemitských incidentov RIAS uvádza ničenie izraelských vlajok vyvesených na znak solidarity s Izraelom, nápisy ako "Osloboďte Palestínu od sionistov", preškrtnuté Dávidove hviezdy či pokusy o podpaľačstvo.



Felix Klein, vládny činiteľ poverený koordináciou boja proti antisemitizmu v Nemecku, uviedol, že antisemitizmus bol na vzostupe už pred útokom zo 7. októbra 2023, a to čiastočne aj vďaka krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD).



AfD vyhlásila, že Nemecko, v ktorom žije približne 225.000 židov, by malo prestať pykať za svoje zločiny z minulosti, pričom jej členovia boli obvinení - a v niektorých prípadoch aj odsúdení - za používanie nacistických hesiel.



Klein dodal, že mnohé incidenty, ku ktorým odvtedy došlo, možno pripísať čoraz početnejšej moslimskej komunite v Nemecku, a vyzval moslimské združenia, aby proti tomu viac vystupovali.



Ako v pondelok uviedla sieť mimovládnych organizácií CLAIM, ktorá monitoruje islamofóbiu a nenávisť voči moslimom, počet protimoslimských incidentov zaznamenaných v Nemecku vlani tiež vzrástol.



Izrael tvrdí, že pri útoku Hamasu bolo zabitých približne 1200 ľudí a zajatých viac ako 250 rukojemníkov. Izraelská odvetná ofenzíva, ktorá pokračuje v Pásme Gazy, si vyžiadala už vyše 37.600 mŕtvych, uvádzajú palestínske úrady.