Antisemitizmus v Únii nemá miesto, odkázal Brusel po tvíte Janšu

Brusel 15. októbra (TASR) - Európska únia v piatok opätovne zdôraznila, že antisemitizmus "nemá miesto" v bloku 27 štátov. Vyhlásenie prišlo po tom, čo slovinský premiér Janez Janša na sociálnej sieti napísal príspevok, ktorý niekoľko európskych poslancov označilo za antisemitský, informuje agentúra AP.Janša, ktorého krajina v súčasnosti zastáva rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, obvinil viacero členov Európskeho parlamentu (EP), že súfinančníka Georgea Sorosa. Soros, Američan s maďarskými koreňmi, je židovského pôvodu a niekoľko desaťročí je terčom antisemitských útokov a konšpiračných teórií, konštatuje AP.Slovinský premiér svoj komentár zverejnil na sociálnej sieti Twitter počas návštevy delegácie EP v Slovinsku, ktorá sa zaoberala slobodou tlače a právnym poriadkom v krajine.uviedol hovorca Európskej komisie (EK) pre právny štát Christian Wigand.dodal.Wigand ďalej podotkol, že antisemitizmusJanša sa dostal na Twitteri do sporu aj s holandským premiérom Markom Ruttem, ktorý tvít slovinského premiéra označil zaa odsúdil ho v, cituje AP. Rutte dodal, že správu sprostredkoval aj slovinskému veľvyslancovi v Haagu.Janša Ruttemu odpovedal, necha namiesto toho chráni svojich. Podľa AP išlo o zjavnú narážku na vraždu holandského investigatívneho reportéra Petra R. de Vriesa v Amsterdame.Európska únia medzitým opakovane vyjadrila znepokojenie v súvislosti so slobodou tlače v Slovinsku. Janša je dlhší čas pod drobnohľadom pre priškrtenie financovania jedinej tlačovej agentúry v krajine, píše AP. Riaditeľ agentúry STA Bojan Veselinovič nedávno odstúpil z funkcie v súvislosti s novou zmluvou o verejnej službe, ktorá by určovala, akým spôsobom bude agentúra financovaná. Vládu obvinil z pokusupozastavením financovania.Janša, nacionalistický politik s úzkymi väzbami na maďarského premiéra Viktora Orbána, nástojí na tom, že mnoho slovinských médií je voči nemu zaujatých, pripomína AP. V júli tohto roka však uviedol, že otázka financovania sa vyrieši na jeseň.