Antonio Banderas má 65 rokov a veľa filmových i súkromných aktivít
Malaga 10. augusta (TASR) - Antonio Banderas bude mať od nedele 65 rokov a je plný tvorivých i životných síl. Tento rok sa venoval skôr seriálovej a dokumentárnej sfére, ale slávny herec prijal do blízkej budúcnosti aj viaceré úlohy vo svojom najčastejšom poslaní a do jednej obsadil aj sám seba ako režisér.
Španielsky umelec býva často v Madride. Sily čerpá najmä vo svojom rodnom meste, andalúzska Malaga mu poskytuje útočište vo veľkom a modernom apartmáne neďaleko dominanty, pevnosti Alcazaba. S výhľadom na more i na prístav, ďalšiu atraktívnu lokalitu. V centre, čo je tiež na pešiu chôdzu, spoluvlastní vychýrenú reštauráciu. A pomáha s organizáciou rôznych kultúrnych podujatí v pulzujúcej juhošpanielskej metropole západnej oblasti Stredozemného mora.
No v pláne má aj nájsť aj tretí pevný bod vo svojej vlasti. So svojou partnerkou, podnikateľkou Nicole Kimpelovou nedávno oznámili výstavbu nového sídla v Marbelle. Dom s rozlohou 500 m sa nachádza v exkluzívnej štvrti Los Monteros. Zámer je vytvoriť prostredie, ktoré odráža identitu tejto oblasti bez toho, aby sa vzdalo moderného komfortu. Banderas to bude mať z apartmánu v Malage presne 55 km a hodinu autom po pobreží.
Čo sa týka filmových aktivít, nečrtá sa zatiaľ ďalšia spolupráca Pedrom Almodóvarom. V roku 2019 natočili spolu ôsmy celovečerný film, pôsobivú drámu Bolesť a sláva. Odvtedy renomovaný španielsky režisér prišiel s dvoma snímkami a ďalšiu plánuje na rok 2026. Banderas má zmluvné iné projekty, na rok 2027 až tri, vrátane scifi trileru Solo, ktorý by mal sám režírovať a hrať v ňom ústrednú postavu. Almodóvar si atraktívneho a nadaného herca všimol na divadelných doskách. Obsadil ho v roku 1982 do Labyrintu vášní (1982) a Banderas sa zaskvel potom aj v jeho ďalších snímkach, ktoré búrajú tabu a spájajú zdanlivo nezlučiteľné protiklady.
Širší filmový svet spoznal Antonia Banderasa po účinkovaní vo filmoch Philadelphia (1993) a Interview s upírom (1994), kde si zahral po boku hollywoodskych hviezd Toma Hanksa, Brada Pitta a Toma Cruisa. Ešte viac ho preslávili hlavné postavy v dobrodružných snímkach Desperado (1995), Zorro: Tajomná tvár (1998) a Legenda o Zorrovi (2005). V roku 1996 ocenila kritika i diváci Banderasov výkon v muzikáli Evita, ktorý mu okrem spolupráce so svetoznámou speváčkou Madonnou vyniesol i nomináciu na Zlatý glóbus.
Jeho režijným debutom bola čierna komédia Leto v Alabame (1999), podpísal sa tiež pod romantickú drámu Letný dážď (2006). Pri nakrúcaní romantickej komédie Jedna navyše (1995) sa zblížil s americkou kolegyňou Melanie Griffithovou, s ktorou v rokoch 1996-2015 tvoril manželský pár.
Banderas je držiteľom mnohých ocenení, napríklad z Berlína i Karlových Varov. Samozrejme vyčnieva cena z Cannes, za hlavnú úlohu vo filme Bolesť a sláva, za ktorú mal aj nomináciu na Oscara, sošku mu "vyfúkol" Joaquin Phoenix ako Joker. V roku 2017 získal na Medzinárodnom filmovom festivale San Sebastian Španielsku národnú filmovú cenu. Inštitút kinematografie a audiovizuálnych umení (ICAA) zdôvodnil tento výber Banderasovou umeleckou dráhou doma i v zahraničí.
Antonio Banderas je aktívny vo verejnom živote a angažuje sa tiež v sociálnej oblasti. Je vyslanec dobrej vôle pre klimatickú zmenu pri Rozvojovom programe Organizácie Spojených národov.
