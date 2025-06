António Costa naznačil, že EÚ môže znížiť úroveň vzťahov s Izraelom

Brusel 6. júna (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa v piatok kritizoval Izrael pre pokračujúcu ofenzívu, ktorú vedie v Pásme Gazy, a naznačil, že EÚ môže vo svojom novom hodnotení usúdiť, že Izrael neplní svoje záväzky v oblasti dodržiavania ľudských práv. Z tohto dôvodu by Brusel mohol navrhnúť zmeny v asociačnej dohode a degradovať vzájomné vzťahy, informuje o tom TASR podľa portálu Politico.



„Situácia v Gaze je samozrejme úplne neprijateľná,“ povedal Costa s tým, že diplomatická služba EÚ v súčasnosti posudzuje, či Izrael plní svoje záväzky podľa medzinárodného práva. „Pri sledovaní televízií a čítaní novín si myslím, že nie je ťažké predvídať, aký záver nadobudnú,“ zhodnotil predseda Európskej rady.



Politico pripomína, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) bola poverená preskúmaním dohody o pridružení EÚ s Izraelom, v ktorej sa dodržiavanie ľudských práv a demokratických zásad považuje za „základný prvok“ spolupráce medzi oboma krajinami. Na preskúmanie dohody, ktorého výsledky predložia na zasadnutí ministrov zahraničných vecí 23. júna, naliehala široká koalícia 17 členských krajín EÚ pod vedením Holandska.



Štyria nemenovaní diplomati pre portál Politico uviedli, že Európska komisia je v tejto súvislosti pod rastúcim tlakom. Niektorí aktéri totiž požadujú, aby predložila návrhy, ktoré by viedli k zníženiu úrovne väzieb medzi EÚ a Izraelom v prípade, že krajina nedodržiava dohodnuté princípy obsiahnuté v zmluve.



Viacero európskych politikov v uplynulom období vyjadrilo nesúhlas s pokračujúcou ofenzívou Izraela v Pásme Gazy. „Nálada v súvislosti s reakciou EÚ na situáciu v Gaze sa mení,“ povedal jeden z diplomatov. „Pozície sa jednoznačne menia a to vytvára dynamiku, v ktorej by mohlo byť viac príležitostí na prijatie opatrení,“ povedal druhý zdroj.



Zmena dohody o pridružení s Izraelom by si vyžadovala súhlas všetkých 27 členských štátov a podľa Politica by s takýmto krokom pravdepodobne nesúhlasili najväčší podporovatelia Izraela v EÚ - ČR a Maďarsko.